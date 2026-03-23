Общо 17 случая на морбили са регистрирани в област Враца

17 деца са заболели от морбили в община Бяла Слатина, област Враца. До момента лабораторно потвърдени са 9 случая, а при останалите предстои потвърждаване. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването.

Припомняме, че миналата седмица бяха регистрирани първите осем заразени на възраст от 5 месеца до 7 години.

Новорегистрираните са деца на възраст от 11 м до 15 г., както и 1 лице медицински персонал.

Към момента 14 от заболелите са хоспитализирани, като две деца вече са изписани.

При поява на обрив или зачервяване на очите (конюнктивит), придружени с повишаване на температурата, родителите следва да изолират детето и да се консултират при първа възможност с лекар.

Министерството на здравеопазването призовава родителите да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.

Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му.

Ваксината е част от задължителния имунизационен календар и се поставя безплатно. Тя е доказано безопасна и е най-ефективната защита.