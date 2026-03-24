Българският стикер с чип говори вместо нас в спешното отделение

Лепенките могат да спасят живот, казват авторите им Георгия и Светльо

Работят и на места, където има много слаб сигнал

Какво се случва с човек, ако след инцидент попадне в кабинет на спешна помощ, но е неконтактен? Как лекарите ще помогнат бързо, ако пациентът не може да каже коя кръвна група е, има ли алергии, хронични заболявания и т.н.? Понякога това е невъзможно. Лекарите трябва да направят тестове, за да разберат необходимата за състоянието информация. Те обаче отнемат време и може да се пропусне “златният час”.

Сега на помощ идва специален стикер, създаден именно да спести време в спешни ситуации.

Sofiel (“Софиел”) представлява NFC стикер с вграден в него чип. Той носи зададена от собственика здравна информация – ръст и цвят на косата, алергии, лекарства, които приема, планинска застраховка, ако има такава.

Чипът може да се залепи върху лични вещи или на други видими места. Идеята е да е видим и при спешен случай медиците да го използват за улеснение. Върху него са поставени ясни указания:

В случай на инцидент докосни с телефон

При доближаване до устройството се активира мобилно приложение, в което нагледно е описана медицинската информация на собственика, както и контактите му за спешни случаи.

Върху стикера е изобразена и звездата на живота (Star of life) – специфичен символ, широко разпространен в медицината.

“Чипът може да спаси човешки животи”, твърдят създателите му Светльо и Георгия Христови. Идеята се ражда преди 2 г. Коледа наближава и Георгия се чуди какво да подари на своята половинка Светльо.

Той е активен моторист и решава да му купи нова каска. Намира такава със система, която предоставя здравната информация за водача. Решава да я купи, но се зачита по-внимателно и разбира, че шлемът лесно се чупи. Намира друг, но пак я мъчи въпросът: А ако това нещо можеше да се лепи навсякъде? Каска, на която е залепен стикерът. Когато до него се доближи телефон, информацията излиза на български и английски. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Споделя идеята си със Светльо. Той вече 5 г.

произвежда стикери за мотористи, които продава в чужбина

Идеята му харесва, но не смята, че сега е моментът.

“Имахме много работа покрай стикерите за чужбина. Бяхме и с малко дете”, спомня си той с усмивка. Така работата по идеята се забавя.

През септември 2025 г. Георгия, вече в напреднала бременност с второто им дете, лежи у дома и скучае. Отваря лаптопа и започва да мисли по това, което ще се превърне в Sofiel само няколко месеца по-късно. Завършила е средно образование в сферата на програмирането и писането на код не ѝ е чуждо. Три седмици работи по интерфейса на приложението, което се отваря на телефона, когато чипът в стикера го доближи. Тогава се присъединява и Светльо - “за да промени из основи дизайна, който бях създала”. “На първо време Георгия рисуваше различни варианти на лепенката с молив върху лист. Тя е архитект и се получаваше много добре. Впоследствие заедно доизпипахме дизайна на различни програми и го направихме това, което е в момента”, спомня си той.

Стикерите са три на брой

– един по-широк и два по-тесни. Върху тях е изобразена медицинската звезда на живота, за да се познава лесно, както и съкращението NFC (Near-Field Communication), за да се разбере, че в тях са вградени чипове, които при близост до телефон споделят информация.

Има инструкции на български и английски, за да може да се използва и в чужбина. Цветовете са ярки, за да привличат внимание. Комплектите се продават в два вида опаковки. Едната показва визията на Светльо – че лепенката им е продукт, подходящ за хора, практикуващи екстремни спортове, който може да намали времето за реакция на спешна помощ в случай, че стане инцидент. Другата показва визията на Георгия – че стикерът е подходящ за всеки - от детето до възрастния, и при инцидент медицинската помощ да не се бави. Чипът, който се вижда на гърба на лепенката, носи информация за пациента. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Разбира се, работата не приключва с външния вид. Трябва да се направят тестове за издръжливост. В началото го пробват сами –

затварят го във фризера, потапят го във вода, хвърлят го отвисоко и го лепят на различни места

Искат да видят ще издържи ли и в по-екстремна ситуация, но осъзнават, че с напредналата бременност на Георгия не е подходящо да идат на ски или да се качат в планината. Затова започват да се свързват с хора, които практикуват екстремни спортове и им предоставят продукта за тест.

“Това много ни помогна да изчистим някакви пропуски, които не бяхме видели”, разказва Светльо. От различни хора, които практикуват планинарство, получават препоръка да оптимизират технологията, така че да работи и на места, където има много слаб сигнал. “Сега дори на места с 1G ще се включи”, обяснява Георгия. Изпращат го и на медицински специалисти за тест. От центъра за спешна медицинска помощ в Русе получават препоръка да направят и модел, който е изцяло светлоотразителен, за да се забелязва още по-лесно.

“Разказаха ни, че когато имат спешен случай през нощта, отиват на място с фенерчета. Ако стикерът е светлоотразителен, ще го видят по-лесно. Вслушахме се в съвета им и направихме и такъв модел”, разказва Георгия. “Не твърдим, че е най-красивото нещо, но е функционално”, казват двамата в един глас.

Стикерът е първият продукт, който разработват за българския пазар. Опаковките на стикерите са два вида. Първият показва, че продуктът е за хора, които практикуват екстремни спортове, вторият е, че е за всички и спасява животи. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

“По новините често излиза информация за пътни инциденти и загубени планинари. Черните статистики ни заливат. Вярваме, че със стикера може да допринесем за спасяването на животи”, споделя Георгия. Откакто са родители, и двамата със Светльо често се замислят за безопасността на своите деца. А името на стикера Sofiel съвсем не е случайна комбинация от букви. Това са

срички от имената на двете им деца – София и Даниел

От 20 януари тази година стикерът е на пазара. Към момента може да бъде закупен онлайн, а създателите му имат амбиции да се предлага в аптеки. Светльо и Георгия се надяват да разширят екипа си, за да забързат производствения процес на стикерите.

Имат желание да създадат и карта - с форма и големина на дебитна, която да работи на принципа на стикера и човек да я прибира в портфейла си. Мечтаят повече хора да използват продукта им, за да направят живота си една идея по-безопасен.