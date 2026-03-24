ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Черен лешояд е бил отровен в защитена зона до ивай...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22530043 www.24chasa.bg

Проф. Донка Байкова: За Великден не повече от 4 яйца на ден

16028
Професор Донка Байкова Снимка: Архив

За Великден не трябва да се ядат повече от 3-4 яйца на ден. Това посъветва диетологът проф. Донка Байкова по bTV.

Препоръчвам минаване към по-леки храни, по-нискокалорийни. Да се консумират млечни продукти, бели птичи меса, заешко, младо телешко, а за Великдан и агнешко - без видими тлъстини. Да имаме на трапезата зеленолистни зеленчуци, пресен лук, джоджен. Относно яйцата препоръчвам колкото дни от седмицата - толкова яйца да консумираме. Това са другите съвети на проф. Байкова за хранене по време на дните около Възкресение. 

Тя обърна внимание и за необходимостта от по-голям контрол и спазване на наредбите за хранене в детските ясли, градини и училища.

"Имаме наредби за храненето на деца в детските заведения и училищата. На повечето места вече се предлагат кетърингови услуги, където има пропуски в изискванията към доставяната храна.

В последната наредба от 2025-а има изисквания да се обръща внимание на децата с автоимунни заболявания, непоносимост към глутен и млечни произведения. Но все пак храната трябва да е разнообразна, трябва да се спазват критериите за здравословност -  човек има нужда от 60 хранителни вещества, за да е здрав", обясни проф. Байкова.

Още здравни новини вижте тук
Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Сила за живот

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)