Проф. Донка Байкова: За Великден не повече от 4 яйца на ден

За Великден не трябва да се ядат повече от 3-4 яйца на ден. Това посъветва диетологът проф. Донка Байкова по bTV.

Препоръчвам минаване към по-леки храни, по-нискокалорийни. Да се консумират млечни продукти, бели птичи меса, заешко, младо телешко, а за Великдан и агнешко - без видими тлъстини. Да имаме на трапезата зеленолистни зеленчуци, пресен лук, джоджен. Относно яйцата препоръчвам колкото дни от седмицата - толкова яйца да консумираме. Това са другите съвети на проф. Байкова за хранене по време на дните около Възкресение.

Тя обърна внимание и за необходимостта от по-голям контрол и спазване на наредбите за хранене в детските ясли, градини и училища.

"Имаме наредби за храненето на деца в детските заведения и училищата. На повечето места вече се предлагат кетърингови услуги, където има пропуски в изискванията към доставяната храна.

В последната наредба от 2025-а има изисквания да се обръща внимание на децата с автоимунни заболявания, непоносимост към глутен и млечни произведения. Но все пак храната трябва да е разнообразна, трябва да се спазват критериите за здравословност - човек има нужда от 60 хранителни вещества, за да е здрав", обясни проф. Байкова.