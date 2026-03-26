Лекари от Пловдив ще преглеждат безплатно жени с проблеми на щитовидната жлеза

Най-честите заболявания, свързани с нея, са болест на Хашимото, гушата и възлови образувания

През целия април в дните вторник и четвъртък от 12 до 14 часа в ехографския кабинет на Първа клиника по хирургия в УМБАЛ "Свети Георги" лекари организират безплатни прегледи на щитовидната жлеза.

Инициативата е част от кампанията "Здраве за всички".

Щитовидната жлеза играе ключова роля в регулирането на метаболизма чрез хормоните, които произвежда. Най-честите заболявания, свързани с нея, са хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм, болест на Хашимото, гуша и възлови образувания.

При хипотиреоидизъм функцията на жлезата е понижена, което води до забавен метаболизъм, повишаване на теглото, косопад и суха кожа. Хипертиреоидизмът, от своя страна, се характеризира с повишена функция и може да се прояви с отслабване, сърцебиене, изпотяване и тремор. Болестта на Хашимото е хронично автоимунно заболяване, при което имунната система атакува щитовидната жлеза и води до нарушена функция.

От безплатните прегледи могат да се възползват пациенти със съмнения за заболяване или с вече установена диагноза. По време на консултациите специалистите ще извършват оценка на състоянието и при необходимост ще насочват за допълнителни изследвания или лечение.

Необходимо е предварително записване на телефон: 0882 270 725 в делнични дни от 9 до 14 часа.