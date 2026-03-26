Над 55 хиляди са българите с епилепсия

През 2025 г. в Националната здравноинформационна система са регистрирани 55 138 пациенти, засегнати от епилепсия и други форми, протичащи с припадъци. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Днес се отбелязва Световният ден за информираност за епилепсията, известен като Purple Day. Епилепсията е едно от най-разпространените неврологични заболявания, като с нея живеят над 50 милиона души по света. В около 70% от случаите епилепсията може да бъде контролирана с подходящо лечение, което позволява на хората да водят пълноценен живот, допълниха от пресцентъра.

Purple day е глобална инициатива за повишаване на осведомеността за епилепсията, за намаляване на стигмата и за подкрепа на засегнатите от това заболяване, съобщиха от Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ). Идеята е на деветгодишната Касиди Меган от канадската провинция Нова Скотия през 2008 г., решена да сподели със света собствения си опит с епилепсия и да покаже на останалите пациенти, че не са сами. Purple day започва като международна инициатива през 2009 г., с подкрепата на фондация „Анита Кауфман“ и Асоциацията по епилепсия на Нова Скотия. Много скоро започва се отбелязва всяка година на 26 март в над 85 държави. В България денят се отбелязва по инициатива на АРДЕ.

В лилаво ще бъдат осветени знакови обществени сгради в цялата страна - сградите на общините в София, Враца, Кърджали, Търговище и Сливен. В лилаво ще бъдат осветени и мостът в Бургас, Домът на културата "Борис Христов“ в Пловдив, Драматичният куклен театър и паметник "1300 години България“ в Шумен; Пантеонът в Русе; камбанарията в Хасково; средновековната крепост в Ловеч; щабът на флота във Варна; камерната опера в Благоевград; крепостта Царевец във Велико Търново и др. В част от епархиите митрополити ще отслужат литургии в подкрепа на хората с епилепсия, а в други ще бият църковните камбани, допълниха от АРДЕ.