Рак, диабет и болестите на сърцето вече не са присъда - НЗОК помага да се преборите с тях

Онкологичните, сърдечносъдовите заболявания и диабетът са сред главните причини за смъртността в съвременния свят

Важни са и навременната профилактика, ранната диагностика с подкрепата на близките и обществото

Социалнозначимите заболявания могат да бъдат определени като болести на съвременния начин на живот. Те са сред главните причини за заболеваемост и смъртност в съвременните страни. На какво се дължат? На големите и резки промени в начина на живот, разнообразните рискови фактори - тютюнопушене, заседнал начин на живот, стрес и консумация на нездравословни храни.

Освен че икономически и психологически обременяват хората и семействата, социалнозначимите заболявания често водят и до инвалидизиране, влошаващо оптималното функциониране при изпълнение на ежедневните дейности.

Онкологичните, сърдечносъдовите заболявания и диабетът са сред водещите социалнозначими заболявания.

Социалнозначимите заболявания не са присъда. Научете защо.

АКО РАКЪТ Е НА ГЪРДАТА

Профилактика! Тя е задължителна, ако не искате да чуете страшната диагноза!

Какво включва тя:

При профилактичен преглед за лица над 18 г. се изследват:

жени на 30 г. – мануално изследване на млечни жлези – ежегодно;

жени от 30 до 50 г. – ехографско изследване на млечни жлези – на 2 г.

жени от 45 до 69 г.– мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години;

жени на 70 г. - мамография на 3 г.

Ако има съмнение за наличие на карцином на млечната жлеза, личният лекар или специалистът насочва пациента с направление, което важи 30 дни, за консултация с гръден хирург.

След хирургично отстраняване на възела се дава материал за хистологично изследване и имунохистохимия. Ако се установи наличието на туморни клетки, лекуващият лекар насочва пациента към обща клинична онкологична комисия. Комисията определя окончателната диагноза, стадия, прогностичната група и лечебната стратегия в различни етапи на болестта.

Според изготвения план за лечение може да бъде назначена химиотерапия, лъчелечение, имунотерапия или комбинация от тях.

Лечебните заведения, сключили договор за изпълнение на тези дейности, осигуряват на пациентите пълния обем диагностични и лечебни процедури по определения план за лечение по време и място на провеждане, като координират и контролират неговото изпълнение.

Периодично - минимум на всеки 2-4 месеца или 4-6 курса (до 6 пъти за 1 година) за оценка на ефекта от лечението се провежда рестадиране на заболяването.

Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове. Прегледите и изследванията се извършват от лечебното заведение, което води диспансерното наблюдение на пациентите.

Пациентите не могат да бъдат връщани за допълнителни изследвания в извънболничната помощ.

За да бъдат облекчени пациентите с това заболяване, НЗОК заплаща първична епитеза, постоянна епитеза, перука, както и компресивен ръкав при лимфедем и сутиен за гръдна епитеза.

АКО РАКЪТ Е НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Ракът на маточната шийка заема второ място по честота на ракови заболявания сред жените между 15 и 44 г.

За профилактика на рака на маточната шийка при провеждане на ежегодния задължителен профилактичен преглед личният лекар насочва здравноосигурените жени от 30 до 40 г. за консултативен преглед при акушер-гинеколог с направление, валидно 30 календарни дни от датата на издаване.

При прегледа той взема материал за онкопрофилактично течно-базирано цитологично изследване от шийката на матката.

При две негативни цитологични изследвания личният лекар насочва пациента към АГ специалист веднъж на 3 г.

Общопрактикуващият лекар преценява необходимостта от консултация с акушер-гинеколог и назначаването на допълнителни изследвания.

При резултат от цитонамазка по-голяма или равна на РАР ІІІ В задължително насочва пациента за консултация със специалист по акушерство и гинекология.

В България е приета Национална програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025 - 2030 г.

Чрез нея се осигурява безплатна ваксинация на момичета от 10 до 14 г. и на момчета от 10 до 13 навършени години.

Ако карциномът е засегнал шийката на матката, личният лекар или акушер-гинекологът насочва пациента с направление №7 за хоспитализация и оперативно лечение в отделение/клиника "Акушерство и гинекология".

След хирургичното отстраняване на тумора се дава материал от него за хистологично изследване и имунохистохимия.

Ако се установи наличието на туморни клетки в изследваната проба, лекуващият лекар насочва пациента за представяне пред обща клинична онкологична комисия.

Тя определя окончателната диагноза, стадия, прогностичната група и лечебната стратегия в различни етапи на болестта. На пациента се съставя план за лечение. Според изготвения план за лечение може да бъде назначено провеждането на химиотерапия, лъчелечение, имунотерапия или комбинация от тях.

Периодично, минимум на всеки 2 - 4 месеца или 4 - 6 курса (до 6 пъти за една календарна година) за оценка на ефекта от лечението се провежда рестадиране на заболяването. Рестадирането се провежда в лечебни заведения за болнична помощ или комплексен онкологичен център (КОЦ), като всички изследвания, необходими за рестадирането, се провеждат в лечебното заведение.

Пациентите не могат да бъдат връщани за допълнителни изследвания в извънболничната помощ.

АКО Е УСТАНОВЕНА УГОЛЕМЕНА ПРОСТАТА

Ракът на простатата е едно от най-често срещаните онкологични заболявания при мъжете в световен мащаб.

Съвременната медицина предоставя ефективни инструменти за неговото овладяване, стига болестта да бъде открита навреме.

Диагностика и симптоми

В началните си стадии заболяването често протича безсимптомно. Когато се появят признаци, те обикновено включват затруднено уриниране, често нощно уриниране или наличие на кръв в урината. Основният стълб в ранното откриване е изследването на простатно-специфичния антиген (PSA) – кръвен тест, който служи като туморен маркер. НЗОК заплаща изследването на свободния (f PSA), също така и на общия PSA (tPSA), като съотношението между тях е основният индикатор за злокачественост на процеса.

При съмнителни резултати се преминава към преглед, ехография и финално потвърждение чрез биопсия.

Профилактика

Ключът към успешното справяне с болестта е редовната профилактика. Препоръчва се мъжете над 50-годишна възраст да провеждат ежегодни прегледи при уролог, а тези с фамилна обремененост – след 45 години.

Здравословният начин на живот, богат на плодове и зеленчуци, и поддържането на нормално тегло също играят роля в намаляването на риска.

Лечение и прогноза

Методите за лечение зависят от стадия и агресивността на тумора. Те варират от "активно наблюдение" при нискорискови форми до радикална простатектомия (хирургично отстраняване), лъчетерапия, хормонална терапия или химиотерапия. Благодарение на новите технологии, като роботизираната хирургия, възстановяването е по-бързо, а страничните ефекти – по-малко.

Прогнозата при рак на простатата е изключително благоприятна, когато е открит в ранен стадий, като петгодишната преживяемост достига близо 100%. Това подчертава значението на информираността: ракът на простатата вече не е присъда, а състояние, което може да бъде контролирано чрез отговорно отношение към собственото здраве.

АКО СТРАДАТЕ ОТ ДИАБЕТ

На годишния профилактичен преглед при наличие на риск от развитие на захарен диабет се извършва оценка по FINDRISK (Въпросник за риск от развитие на захарен диабет в следващите 10 г.), като се прави медико-диагностично изследване в лаборатория - определяне на кръвна захар на гладно. Ако има завишени стойности на гликирания хемоглобин, се провежда задължителна консултация със специалист по ендокринология и болести на обмяната.

При много висок риск (над 20 т. по FINDRISK) – задължително допълнително изследване на гликиран хемоглобин. При стойности на гликирания хемоглобин по-високи или равни на 5.5 mmol/l до 6.5 mmol/l вкл. – задължителна консултация със специалист по ендокринология и болести на обмяната.

НЗОК заплаща медицински изделия за измерване на кръвна захар - тест-ленти за кръвна захар. Право да получават тест-ленти за самоконтрол имат всички здравноосигурени лица на инсулиново лечение с диабет тип 1 или тип 2.

Ендокринологът или общопрактикуващият лекар (ОПЛ), работещи по договор с НЗОК, могат да предписват тест-ленти за самоконтрол в количества и срокове. При отпускане на тест-ленти за самоконтрол на здравноосигурените лица следва да бъде предоставен безплатно апарат за измерване на кръвна захар с придружаващи аксесоари/убождащо устройство, както и брой игли, който е равен на броя тест-ленти, посочени в т. А.1.2 от указанията.

НЗОК не заплаща глюкомери. Апаратите за измерване на кръвна захар, за които се заплащат съответни тест-ленти, се осигуряват безвъзмездно от доставчиците на тест-ленти.

АКО СТРАДАТЕ ОТ СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

На годишния профилактичен преглед, извършван от личния лекар, при мъже на 40 г. и жени на 50 г. се назначават:

триглицериди – един път на 5 г.

общ холестерол и HDL-холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за лица без сърдечносъдови заболявания, диабет, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) – един път на 5 години;

LDL-холестерол (за лица със сърдечносъдови заболявания, диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) – веднъж на 5 години

При профилактика на лица с рискови фактори от сърдечносъдови заболявания се общопрактикуващия лекар по време на профилактичния преглед на група лица с рискови фактори за развитие на:

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване.

Обучение за самонаблюдение и контрол на теглото, кръвното налягане, сърдечната честота и други.

Препоръки за начина на живот – хранене, двигателна активност, преустановяване на вредни навици, намаляване на нервно-психическото напрежение.

Преценка на необходимостта от консултация с кардиолог и допълнителни медико-диагностични изследвания.

