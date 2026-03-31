Носът крие първите сигнали, че болестта на Алцхаймер идва

Щадяща биопсия на обонятелната цепка улавя промени, които точно отразяват наблюдаваните в гръбначномозъчната течност на пациенти с когнитивен упадък

Минимално инвазивна биопсия на обонятелната цепка може да улови имунни и неврологични промени, които точно отразяват тези, наблюдавани в гръбначномозъчната течност на пациенти с алцхаймер. Тези промени се появяват дори при хора, които нямат никакви проблеми с паметта или мисленето. Оказва се, че носът може да предложи нов поглед към болестта на Алцхаймер в най-ранните стадии, установиха учени от университета "Дюк" в САЩ с ръководител на екипа Брадли Голдщайн.

"Тези открития позиционират вземането на проби от обонятелна цепка като практична стратегия за изучаване на патобиологията на алцхаймер в най-ранния и най-лечим стадий", пишат авторите в своята статия, публикувана в сп. Nature Communications.

Сгушен в горната носна кухина, обонятелният епител е пълен със специализирани неврони, които откриват миризми и предават сигнали директно към мозъка. Те се свързват с енториналния кортекс, ключов регион за обработка на паметта и една от първите мозъчни области, увредени при болестта на Алцхаймер. Цереброспиналната течност, която облива мозъка и гръбначния мозък, също се оттича през близките лимфни пътища, които преминават през тази област, което означава, че имунните клетки в носната тъкан са непрекъснато изложени на биохимични сигнали от самия мозък.

Изследователите от университета "Дюк" работили с 22-ма доброволци, разделени в три групи. Шест били в контролна група в добро здравословно състояние. Седем имали клинични симптоми на алцхаймер както с анормални биомаркери, така и с когнитивно увреждане. Девет били в предклинично състояние, което означава когнитивно нормални възрастни, чиято гръбначномозъчна течност вече сигнализира, че болестта на Алцхаймер се развива тихо.

Всеки участник преминал през процедура в будно състояние без упойка, при която малка четка, водена от тънка носна камера, била внимателно завъртяна вътре в обонятелната цепка, за да се съберат повърхностни клетки. Те били анализирани с помощта на едноклетъчно РНК секвениране. При всички 22-ма участници екипът е каталогизирал 220 509 клетки, улавяйки Т-клетки, макрофаги, дендритни клетки и обонятелни сензорни неврони. Тъй като невроните не са били успешно събрани от всяка биопсия, невроналният анализ е проведен върху подгрупа от 18 участници.

В предклиничната група обонятелната тъкан вече показва модел на имунна активация, наподобяващ модели, докладвани по-рано в изследвания на гръбначномозъчната течност при пациенти с алцхаймер. Това е най-забележителното откритие на изследването. Вид имунни клетки, наречени CD8 T клетки, които помагат за стимулиране на възпалението, са значително по-активирани при предклинични пациенти с алцхаймер, отколкото при здрави контроли, като 13,4% от CD8 T-клетките на паметта показват маркери за активиране в сравнение с 4,1% при контролите. Отделна техника, наречена флоуцитометрия, която идентифицира клетъчните типове по техните повърхностни протеини, потвърждава това по независим начин. Имунни клетки, наподобяващи микроглия - собствените имунни стражи на мозъка - също показват повишена възпалителна активност както в предклиничната, така и в клиничната група.

Само с 22-ма участници новото изследване е доказателство за концепция. Необходими са по-големи проучвания, съчетаващи назални биопсии с проби от гръбначномозъчна течност, мозъчни изображения и дългосрочно проследяване, преди този подход да навлезе в клиничната практика.

Смята се, че случаите на деменция биха могли да се утроят в световен мащаб до 2050 г., което обяснява защо подобен медицински напредък може да има огромни последици за превенцията на болестта на Алцхаймер.