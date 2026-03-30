Опитни ортопед-травматолози ще преглеждат пациенти с травми на опорно-двигателния апарат в новоразкрития Неотложен ортопедично-травматологичен кабинет в БАЗА1 на МБАЛ “Сердикамед”, в центъра на София, на адрес ул. „Дамян Груев“ 6, който стартира дейността си от 1 април 2026г.

Прегледите в него се извършват от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК от 8:00 до 20:00ч., безплатно и без предварително записване. Екипът му се състои от ортопед-травматолози с дългогодишен опит в областта на спешната ортопедия и травматология, които са част от Отделението по ортопедия и травматология на лечебното заведение.

Специализираният кабинет е профилиран в грижата за пациенти с:

Травми на горен и долен крайник – фрактури, навяхвания и изкълчвания

Травми на меките тъкани и връзковия апарат

Спортни травми

На територията на медицинския комплекс „Сердикамед“ функционира и реновирано Отделение по образна диагностика с апарати от ново поколение, където могат да се осъществят образни изследвания като рентгенография и компютърна томография за установяване на счупвания, навяхвания и др. травматични увреди на горния и долен крайник. Пациентите имащи нужда от последващо болнично лечение могат да бъдат приети в болницата за спешни и планирани операции.

Д-р Венцислав Тимушев, завеждащ Отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ „Сердикамед“, част от екипа осъществяващ консултативните прегледи в новия Неотложен кабинет на МБАЛ „Сердикамед“ споделя:

„Кабинетът е изключително полезен за пациенти претърпели травми и имащи нужда от своевременна консултация със специалист, без да е нужно да чакат с часове, и ако се налага - прием за оперативно лечение. Създадохме този вид медицинска услуга в специализиран кабинет, за да спестим на хората стреса от безкрайното чакане пред кабинетите в моменти на болка и несигурност. Тук всеки пациент получава не просто бърза диагностика, а индивидуално внимание и прецизен план за лечение от специалист с опит, при това в модерна и спокойна среда. Възможността да консултираме травмата веднага, без предварително записване, е огромно предимство за нашите пациенти. Нашата мисия е да им предложим европейски стандарт на ортопедична помощ, а гаранция за това е дългогодишния опит на екипа ни в спешната травматология“, казва д-р Тимушев, дългогодишен специалист в областта на колянна хирургия: увреди на менискуси, коленни връзки и спортна травматология.

Д-р Тимушев има над 20 годишен професионален опит в артроскопската хирургия. Завършва медицина през 1995г. в Медицински университет гр. София. От 1996 до 2004 г. работи в Университетска Болница „Царица Йоанна” – ИСУЛ, където придобива специалност по ортопедия и травматология. 0т 2004г. до 2025г. работи в СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев’’, като от 2023г. заема длъжността Началник на отделение „Спортна травматология и ортопедия’’. От ноември 2025г. завежда Отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ „Сердикамед“.

Д-р Иво Иванов е също част от него и има дългогодишен над 20 годишен професионален опит в ортопедията и травматологията. Асистент е в Катедрата по ортопедия и травматология към Медицински университет София към Университетската болница за специализирано лечение по ортопедия – Горна Баня „Проф. Бойчо Бойчев“. Завършва Медицински университет София през 2003г. Придобива специалност Ортопедия и травматология през 2010г. след специализация в УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“. Част е от екипа на медицински комплекс „Сердикамед“ от октомври 2025г.

Д-р Христо Христов е специалист по ортопедия и травматология в София и Дупница с над 25 години медицински опит. Професионалните му интереси са в областта на лечението на фрактури на горните и долни крайници, хирургия на глезен и ходило, ендопротезиране и артроскопската реконструктивна хирургия. Завършва Медицински университет-София през 1999 г. Своята специалност Ортопедия и травматология придобива през 2008г. след специализация в Първа травматологична клиника и Клиника по детска травматология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. През 2023г. придобива образователна и научна степен "доктор" след защита на дисертационен труд на тема: Лечение на синдесмалната неконгруентност при КРВФ на фрактури тип B и C по Weber. След дипломирането си през 1999г. д-р Христов, започва практиката си в отделението по ортопедия и травматология МБАЛ Св. Иван Рилски Дупница. След отслужване на военната си служба работи в Център за спешна медицинска помощ Бобов дол и Дупница. От 2003г. до 2025 г. работи в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Към момента е част от екипа на медицински комплекс „Сердикамед“.

Д-р Биркан Ахмедов-Гюней започва своята клинична практика по ортопедия и травматология през 2004г. През 2005 е зачислен като специализант в IV-та Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"-София. В периода 2006 – 2008 г. работи в Клиниката по гнойно‐септична хирургия на същата болница, където придобива значителен опит в лечението на усложнени инфекции на опорно‐двигателния апарат и посттравматични състояния. От 2008 г. е лекар ортопед‐травматолог в IV-та Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Работата в една от най‐натоварените спешни болници в България му дава възможност да натрупа дългогодишен практически опит в спешната травматология и оперативното лечение на травми на опорно‐двигателния апарат. В ежедневната си практика участва активно в диагностицирането и хирургичното лечение на фрактури на горен и долен крайник, както и в комплексното лечение на травматични увреди. От ноември 2025 г. е част от екипа специалисти на медицински комплекс „Сердикамед“.

*Лечебното заведение работи с НЗОК

Час за консултативен преглед в ДКЦ „Сердикамед" -База 1 (ул.Дамян Груев 6) запишете на тел. 02 488 9999,

+359 884 934 584 или онлайн през Superdoc.bg