Обявиха обществена поръчка за 6 млн. евро за проектирането на детската болница

Здравната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница обяви с известно забавяне в петък обществена поръчка за проектирането на лечебното заведение.

Прогнозната стойност на поръчката е 5 040 817.93 евро без ДДС или 6 048 981.52 евро с ДДС, а крайният срок за подаване на оферти е 4 май.

Целта на поръчката е да бъде избран изпълнител, който да изпълни проектирането на детската болница във фаза идеен проект, технически проект и работен проект, както и да осъществи авторски надзор по време на последващото строителство, съобщава Mediapool.

През миналата година ЗИКДБ проведе пазарни консултации относно проектирането, в които се включиха пет архитектурни бюра, които дадоха средна стойност от приблизително 9 млн. лева без ДДС (4.6 млн. евро) или 10.8 млн. лева с ДДС (5.5 млн. евро).

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е на горната ценова граница от пазарните консултации, като вероятно е калкулирана и инфлация.

В обществената поръчка е уточнено, че няма да бъдат допускани участници, чиито оферти надхвърлят максималната прогнозна стойност.

В предмета на обществената поръчка се посочва, че Национална детска болница включва 26 клиники и отделения, 20 операционни зали, амбулаторно-диагностичен блок с 38 консултативни кабинета, 26 процедурни зали и 7 зали за инвазивни процедури, дневна болница, отделения по образна диагностика и нуклеарна медицина, лабораторен комплекс, както и административно-стопански блок, вертолетна площадка, паркинг, технически и обслужващи помещения и др., при спазване на действащите медицински стандарти и нормативни изисквания.

В така обявените параметри се наблюдават някои разминавания спрямо последно обявената структура на болницата. Така например броят на операционните зали е завишен от 18 на 20. В документацията на поръчката е уточнено, че фаза 1 включва 18 операционни зали, а фаза 2 включва възможност за 2 допълнителни операционни зали или 1 зала за роботизирана хирургия.

От инициативата "За истинска детска болница" също коментираха, че има разминаване между параметрите на обществената поръчка и плавоневете: "Част от параметрите се различават от планираното в концепцията, по която две години работиха международни консултанти и български експерти. Това обаче все още не е задължително добра или лоша новина. Експертите, които ни подкрепят, тепърва ще разгледат публикуваната документация".

В документацията се посочва още, че се предвиждат 456 болнични легла – 439 легла във фаза 1 и 17 легла във фаза 2 за разширение на дейността. Посочва се, че болничнти стаи ще са с капацитет за двама души, но предназначени за индивидуално ползване. "Тази конфигурация позволява на членовете на семейството да придружават пациента, като се гарантира уединение и комфорт. Всички стаи ще включват самостоятелна баня, с удобства, адаптирани към специфичните нужди на всеки пациент", се посочва в документацията. В рамките на общия брой стаи, разпределени по специалности, една стая на клиника трябва да бъде запазена като изолационна, предназначена за пациенти, които се нуждаят от среда със специфични мерки за безопасност и контрол на инфекциите.

Всяка зона за хоспитализация е необходимо да включва и поне две места за отдих, диференцирани по възрастови групи: едно за деца от 3 до 13 години и друго за юноши от 14 до 17 години. Тези пространства се планират като многофункционални, могат да се използват както за развлекателни дейности, така и за обучение или терапевтични сесии.

Изисква се зоната за хоспитализация в клиниката по психиатрия да бъде разположена в близост до Дневната психиатрична болница, формирайки цялостна и функционална среда. Тези зони могат да бъдат организирани около централен вътрешен двор или градина, която да служи като общо пространство за хоспитализирани и амбулаторни пациенти с психични заболявания. В документацията присъстват още множество указания кои звена следва да са в близост до други за по-голямо удобство.

В болничната зона се предлага обособяване на специална училищна секция. Основният принцип е, че педиатричните пациенти трябва да запазят нормалното си ежедневие, затова се насърчава амбулаторното лечение, за да се избегне нарушаване на ежедневието им. Ако се налага хоспитализация за по-дълъг период, са предвидени пет класни стаи, за да се гарантира, че пациентите могат да продължат образованието си и плавно да се върнат в редовното училище. Тази секция трябва да се проектира така, че да обслужва пациенти от различните клиники.

Уточнен е и броят на медицинския е немедицинския персонал:

Лекари: 342

Медицински сестри: 577

Медицински асистенти: 365

Санитари: 178

Физиотерапевти: 12

Административен персонал: 65

Техници: 50

365 места за паркиране

За изграждането на Националната детска болница беше отреден терен в кв. "Горна баня". В документацията към поръчката се посочва, че очакваната разгъната застроена площ е 91 573.26 m² съгласно доклада за функционалност.

"Следва да се има предвид, че тя не отчита спецификата и характеристиките на терена, както и обстоятелството, че паркоместата са планирани като надземни, което е невъзможно с оглед на спецификата и предназначението на част от терена", се казва в документацията към поръчката.

"При извършено обемно-устройствено проучване е постигната разгъната застроена площ от 102 407 m², включваща 295 паркоместа. В идейния, техническия и работния проект броят на паркоместа следва да бъде увеличен на 365. Оптималното решение за разпределение на паркоместата между надземни и подземни такива ще трябва да бъде извършено от изпълнителя на проектирането", се уточнява още в документацията.

Приложени са и прогнози за използваеомостта на болницата и брой преминали пациенти, извършени операции, процедури.

Наскоро стана ясно, че има забавяне в процедурите за изграждането на Националната детска болница и че се планира изграждането да започне през второто полугодие на 2026 г., който срок е също доста несигурен предвид прясно обявената поръчка за проектирането.

В настоящата поръчка е посочено, че прогнозният срок за реализиране на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация е 36 месеца, считано от датата на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.