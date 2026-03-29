Защо принцеса Кейт Мидълтън вече не опитва дори и бира

Алкохолът повишава риска за поне 7 онкологични заболявания, увеличава и вероятността от повторно разболяване

Откакто ми поставиха диагнозата, пиенето на алкохол е по-осъзнато нещо за мен, призна наскоро съпругата на британския престолонаследник принц Уилям. Преди две години принцеса Кейт Мидълтън разкри, че е диагностицирана с неназовано онкологично заболяване и ще се подложи на превантивна химиотерапия след коремна операция. Лечението ѝ продължи няколко месеца, като в началото на миналата година тя обяви, че ракът е в ремисия и тя ще продължи да изпълнява кралските си задължения.

Оттогава всяка нейна дума, свързана с тежката диагноза, се анализира, не само защото разчита на едни от най-добрите английски доктори, но и защото е известно, че тя работи активно върху цялостното укрепване на тялото си. Освен това Кейт направи изявлението по време на официална визита в кръчма със съпруга си, чиято цел бе да подкрепи изпитващия трудности през последните години ресторантьорски сектор в Англия.

Наливайки няколко халби бира с Уилям, 44-годишната принцеса на Уелс се отказа да ги опита, както преди е правила. Затова се наложи да обясни на какво се дължи промяната.

Кейт бе пестелива на думи може би за да не обиди домакините си, които разчитат на пиещи хора. Споделеното от нея обаче стана повод за разговор по темата в цял свят, в който се включиха водещи специалисти и организации по въпросите на онкологичните заболявания.

Те цитираха редица проучвания, които показват, че консумацията на алкохол повишава риска от поне седем вида рак, сред които най-често срещаните - на гърдата и на червата. Някои от тях са установили също, че тя увеличава и вероятността от завръщане на болестта.

“Когато пием алкохол, телата ни го превръщат в химикал,

наречен ацеталдехид, който може да увреди част от клетките ни и също така да попречи на други да поправят тези щети. Той също може да повиши нивата на някои хормони като естроген и инсулин. Тъй като те действат като химически посредници, по-високите им нива могат да накарат клетките да се делят по-често, което увеличава вероятността от развитие на рак”, обясняват от Cancer Research UK. Това е най-голямата британска организация по въпросите на рака, която не само подпомага хиляди пациенти, но и финансира редица проучвания за онкологични заболявания. По нейни данни около 8% от случаите на рак на гърдата във Великобритания, или 4400, всяка година са пряко свързани с алкохола, тъй като той има и други вредни влияния. Например може да улесни клетките в устата и гърлото да абсорбират вредни химикали, които причиняват щети на тялото, и то в момент, когато то трябва да се мобилизира и да се бори с тежко заболяване.

“Няма значение дали пиете бира, вино или спиртни напитки. Всички видове алкохол могат да причинят рак и използването на трикове за справяне с махмурлука не помага. Те могат да облекчат състоянието ви след пиене, но не и да обърнат щетите, причинени от него”, посочват експертите на Cancer Research UK.

Затова те съветват хората максимално да намалят консумацията на алкохол, а ако са страдали от онкологично заболяване или в момента се борят с такова, задължително да обсъдят този въпрос с лекуващия си лекар. Не само защото съдържащите се в него съставки могат лошо да повлияят на някои медикаменти, но и защото те имат отношение към общото състояние на болния. Някои пациенти казват, че са се нуждаели от чаша вино, за да не полудеят от “ада”, през който преминават, докато се лекуват. Други обаче споделят,

че след химио- и лъчетерапия вече не могат да си помислят за пиене

Обикновено докторите препоръчват пълно въздържание, когато се провеждат такъв тип лечения, тъй като алкохолът повишава токсичността, натоварва черния дроб, дехидратира тялото и засилва странични ефекти като гадане, умора и възпаления, които по принцип ги съпътстват. Освен това отслабва имунната система, което е критично по време на лечение.

Експерти признават, че в най-тежко положение се оказват зависимите от него хора, тъй като за тях е изключително трудно изведнъж да престанат да пият. Затова от Cancer Research UK съветват да се полагат усилия за намаляване на алкохола още преди да си се сблъскал с рака. Това може да стане чрез въвеждане на “сухи дни”, редуване на алкохолни с безалкохолни напитки и използване на по-малки чаши. Според тях е много полезно човек да си създаде план и да го следва, като записва в тефтер или специално дигитално приложение какво и кога пие. Така ще види не само как количествата намаляват, но и при какви обстоятелства те са по-високи и да работи върху отстраняване на причините, тласкащи го към чашката.

“Добре е да знаете, че съхранението на алкохол у дома може да увеличава вероятността да пиете. Затова купувайте само в деня, в който планирате почерпка. Ако консумирате вино, не е нужно да довършвате бутилката. Замразете остатъците във форма за лед, за да ги използвате при готвене. Колкото по-рано направите промени в живота си, толкова по-добре за здравето ви. Може да е трудно да го сторите наведнъж. Малките промени обаче също могат да доведат до голяма разлика, когато са част от верния път”, обясняват от Cancer Research UK. Експертите смятат, че

няма безопасно количество алкохол,

въпреки че официалните съвети на британското здравеопазване допускат по няколко чаши вино или бира седмично. Според тях пълното въздържание е най-добро, защото има и други неща от ежедневието на съвременния човек, които го правят по-уязвим на онкологични заболявания. Сред тях са заседналият начин на живот, тютюнопушенето и яденето на преработени храни.