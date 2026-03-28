Смяната на часовника: по-тъмните сутрини ни ядат хормона на радостта, по-светлите вечери - на съня

В първите дни рискът от инсулти и инфаркти расте с 25%, с 6 процента се увеличават тежките катастрофи с жертви, през целия период - затлъстяването

Последната неделя на март е омразен ден за поне 84% от хората в ЕС според анкета по инициатива на Еврокомисията за нагласите към смяната на часовото време. Манипулирането на “стрелките” на социалния живот напролет буквално съсипва биоритъма ни и ни оставя нокаутирани и без сили през първите седмици.

Еднократно губим един час сън в първата нощ, но след това половин година ще ставаме с час по-рано. Загубата на един час може да не изглежда като голяма работа, но наистина може да окаже значително влияние върху цялостното ни здраве и благополучие, казва д-р Мелиса Липфорд, невролог и специалист по съня в “Майо клиник”.

Въпреки безспорните доказателства за вредата върху здравето, въпреки принципното съгласие на Еврокомисията да се сложи край на този безсмислен от гледна точка на икономиката социален терор, с хиляди оправдания и ефективно бездействие проектът беше вкаран в изкуствена кома. Така че утре отново ще се събудим по нови правила.

Лятното часово време нарушава нашия вътрешен 24-часов часовник, което води до незабавни последици за здравето.

Светлината е най-мощният регулатор на нашия биологичен ритъм. Когато променим излагането на светлина сутрин и вечер, това грубо го нарушава. Тъй като при промяната през пролетта сутрините стават по-тъмни (уж умерено, но достатъчно, за да създаде хормонален хаос), организмът регистрира липсващата светлина и реагира. Нивата на хормона серотонин, от който зависят доброто настроение и бодростта, остават ниски, докато е сумрак. А по-продължителната вечерна светлина забавя образуването на мелатонина - хормона на съня, причинявайки безсъние. Така хората често си лягат по-късно или се събуждат по-рано от необходимото, което води до лишаване от сън.

Проучванията показват, че средностатистическият човек спи поне 40 минути по-малко в първите седмици от адаптацията. Пак по научно установени данни хората с нагласа за по-голяма продуктивност следобед и вечер, наричани образно сови, са засегнати два пъти по-сериозно от промяната в сравнение с ранобудните чучулиги. И за совите принудителното съкращаване на съня е с близо час и половина.

Според различни изследвания нарушаването на циркадните ритми - нашия вътрешен биологичен часовник, освен до лишаване от сън води и до изключително застрашаващи състояния. Като по-висок риск от инфаркти (с 24% повече в дните след смяната), с 8% повече тежки инсулти и с 6% допълнителни фатални автомобилни катастрофи, аварии и злополуки на работното място

Конкретно в първия понеделник по летния часовник инсултите са с 25% повече от който и да е друг ден, съобщава проучване на Мичиганския университет - хронологично последното от поредица изследвания на архивите на спешните центрове.

В държавите, които се правят многопосочни изследвания върху ефекта на манипулирането на социалния живот с час напред-назад два пъти годишно, учените разширяват списъка на последиците.

Например наскоро беше установено, че дърпането на стрелките през 6 месеца ту насам, ту натам води дори до покачване на теглото при много хора. Обяснението е в метаболитните смущения в резултат на изместените часове за ставане и лягане. В първия месец по летен часовник изследванията за бюджета на времето показват намален разход на енергия и прекомерен прием на храна - рискови фактори за наддаване на тегло и затлъстяване. Липсата на сън влияе върху способността за регулиране на хранителните навици и често води до лоши хранителни избори, като например консумация на повече сладки храни или търсене на кофеин за енергия.

В дъното е натрупването на умора. Хората по-малко се движат, а ядат повече като компенсация за нарушения си стереотип. Поради това позицията на Американската академия по медицина на съня е да се премахне изцяло лятното часово време и трайно да се придържаме към стандартното часово време. Сред аргументите са резултатите от изследване, което сравнява здравните показатели при “завинаги” лятно или “завинаги” зимно, стандартно часово време.

Изследователи са проследили чрез симулативни модели как различните циркадни натоварвания на организма предсказват осем здравни резултата в Съединените щати: при артрит, рак, хронична обструктивна белодробна болест, коронарна болест на сърцето, депресия, диабет, затлъстяване и инсулт.

Придържането към стандартното време би предотвратило около 2 603 000 случая на затлъстяване и 307 000 инсулта. Докато превръщането на лятното часово време в целогодишен модел ще помогне за задържане на теглото на много по-малко хора - 1 705 000, и би спестил само 220 000 инсулта.

Летният часовник повишава апетита предимно чрез свръхсекреция на хормона на глада грелин и намаляването на хормона на ситост лептин.

За останалите 6 заболявания ефектите били пренебрежими обаче.

Какво можете да направите за по-лека адаптация към летния часовник? Има много съвети и използвайте всеки, за който сте установили, че работи за вас. Науката е категорична за малко, но проверени послания. Преди всичко, разбира се, е препоръката да сте по-фокусирани към сигнали за влошаване на здравето и да търсите лекар при съмнение за сърдечносъдов инцидент. Както и да сте по-предпазливи по време на шофиране и на работа и да спазвате правилата за безопасност.

Наред с това трябва да се погрижите за балансиране на вътрешния часовник, който е в състояние на насилствено избутани напред стрелки, въпреки съпротивата на “механизма”.

* На първо място е да зареждате по-старателно “слънчевите си батерии” сутрин. Веднага щом се събудите, опитайте да излезете навън. Сутрешната светлина ще изпрати силен сигнал за събуждане до мозъка ви и ще ви помогне да рестартирате вътрешния си часовник. Ако не можете да излезете навън, поне се опитайте да сте близо до прозорец.

* Спрете кафето докъм 14 часа. Може да се изкушите да приемете още малко кофеин, за да преодолеете обедната умора, но кофеинът се задържа в организма ви и ще попречи на заспиването ви вечерта в оптималните часове - до 23 най-късно.

* За да стимулирате съня след промяна на времето, уверете се, че спалнята ви е тъмна, тиха и хладна. Избягвайте алкохол и електронни устройства преди лягане.