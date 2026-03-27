Хроничната болка в гърба може да бъде овладяна чрез лечение с хормони

Хормон, традиционно използван за лечение на загуба на костна маса, може да бъде ключът за спиране на хроничната болка в гърба в самия ѝ източник, сочи ново изследване.

Хроничната болка в гърба често се свързва с влошаването на междупрешленните дискове и крайни пластини на прешлените - тънките слоеве тъкан, които ги отделят от самите прешлени. Когато тези структури се разрушат, те стават порести, позволявайки на нерви, които обикновено не са засегнати, да навлязат в центъра на гръбначния стълб, предизвиквайки чести болки.

Проучване, водено от д-р Джанет Л. Крейн в Университета „Джонс Хопкинс", установява, че паращитовидният хормон (PTH) може да предотврати и дори да обърне растежа на нерви, предаващи болка, в увредените участъци на гръбначния стълб.

Паращитовидните жлези естествено произвеждат PTH, който играе ключова роля в регулирането на калция и ремоделирането на костите. Синтетични версии на хормона вече се използват за лечение на остеопороза, а предишни изследвания намекват, че той може да облекчи болка, свързана с костите, макар механизмът да не е бил добре разбран, пише БГНЕС.

Хормонът активира остеобластите - костообразуващи клетки - да произвеждат протеина Slit3, който отблъсква растящите нервни влакна и предотвратява навлизането им в чувствителните области на гръбначния стълб. Някои пациенти, получаващи PTH за костна плътност, вече съобщават за неочаквано облекчение на болката в гърба, а това изследване дава научно обяснение на този феномен.

„Нашето проучване показва, че лечението с PTH при дегенерация на гръбначния стълб може да намали аберантната инервация (ненормален растеж на нерви)," заключава д-р Крейн.

Това изследване полага основата за бъдещи клинични изпитвания, които ще оценят ефективността на PTH като лечение, което променя болестния процес и облекчава болката при дегенерация на гръбначния стълб. Проучването е публикувано в списанието Bone Research.