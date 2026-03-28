ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Войната в Близкия изток вдигна цените на зърното

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22558289 www.24chasa.bg

Проф. Постаджиян: Ако кръвното налягане е над 135/85, вече трябва да се обърне внимание

кадър: Нова тв

Близо 30% от пациентите в Европейския съюз умират от сърдечни заболявания, в България този процент е двойно по-голям. Проф. Арман Постаджиян - началник на отделение по кардиология в болница "Света Анна" и председател на Българската лига по хипертония, каза по Нова телевизия, че данните са обезпокоителни.

Лекарят посочи, че например при хипертонията – лекува се масово, но рядко се прави постоянен контрол на заболяването. Той каза, че поради тази причина здравната култура е важна, а също така и профилактиката.

Ако кръвното налягане е над 135/85, вече трябва да се обърне внимание, каза още Постаджиян.

Лекарят каза, че профилактиката включва редовни прегледи при лекар и здравословен начин на живот, а също така и намаляване на солта, сладките храни и газирани напитки.

Още здравни новини вижте тук
кадър: Нова тв

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Изборите "Мон Дьо" в родината на Кондьо (Видео)