„Пролетни хирургични дни" събраха специалисти от пет континента на дискусия за медицината на утрешния ден

УМБАЛ „Медика Русе" обяви конкретни стъпки към въвеждане на робот-асистирана хирургия и партньорства с водещи чуждестранни центрове

Над 60 хабилитирани български специалисти и 35 гости от Европа, Азия, Африка и двете Америки представиха най-новите стандарти в минималноинвазивното лечение

От диагностика с ИИ до управление на болката – петото издание на форума постави на дневен ред темите, които ще преформатират оперативната медицина

Над 35 чуждестранни специалисти от пет континента, заедно с над 60 хабилитирани лица от България, обсъждат в Русе хирургията на бъдещето

Роботизираната хирургия и ролята на изкуствения интелект – фокус на дискусиите в петото издание на Пролетни хирургични дни

Над 500 медици от България и света се събраха в Русе за откриването на петото издание на международния симпозиум „Пролетни хирургични дни“. От 27 до 29 март 2026 г. форумът, който за кратко време се утвърди като една от значимите платформи за обмен на опит, иновации и съвременни практики в хирургията, се организира от Лечебни заведения МЕДИКА и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

В научната програма участват близо 130 лектори, сред които повече от 35 чуждестранни специалисти от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка – водещи имена с принос в развитието на съвременните хирургични стандарти и мултидисциплинарното лечение. Над 60 са хабилитираните лектори от България с утвърдена експертиза и на международно ниво.

Акцент в тазгодишното издание са миниинвазивните подходи – лапароскопската и робот-асистираната хирургия, които променят из основи оперативната медицина чрез по-прецизни интервенции, по-малка травма за пациента и по-бързо възстановяване. Във фокуса на дискусиите е и ролята на изкуствения интелект – от диагностика и анализ на образни изследвания до подпомагане на хирургичните решения в реално време.

В крак с тези тенденции УМБАЛ „Медика Русе“ предприема стъпки за въвеждане на робот-асистирана хирургия, като развива международни контакти и обмен на експертиза с утвърдени чуждестранни центрове. Това обяви управителят на Университетската болница д-р Ивелин Йоцов по време на официалното откриване на симпозиума.

Освен оперативните техники друг акцент на програмата са иновативните методи за лечение и управление на болката след оперативни интервенции, както и ролята на сестринските грижи и на физиотерапията през всички етапи на лечебния и възстановителен процес.

Своя опит, проучвания и визия споделят специалисти от областта на общата, детската, съдовата, пластично-възстановителната и лицево-челюстна хирургия, както и ортопеди и травматолози, уролози, неврохирурзи и специалисти по здравни грижи.

„Научното събитие, което ни събра днес тук, задава високи стандарти, подкрепя професионалната смелост, създава нови партньорства и увереността, че бъдещето на хирургията е тук и зависи от всички нас“, каза в приветствието си съуправителят на Лечебни заведения МЕДИКА д-р Панайот Панайотов.

От своя страна съуправителят Алисе Муртезова, освен към всички гости, специално се обърна към специалистите по здравни грижи, които и тази година участват активно в симпозиума „Пролетни хирургични дни“. Тя подчерта тяхната важна роля в лечебния процес и за хуманната грижа към пациента. На всички млади лекари и студенти г-жа Муртезова пожела да вярват в себе си и да не се боят да надскачат мечтите си.

Ретроспекция на симпозиума от неговото създаване до днес направи съорганизаторът на форума акад. Христо Белоев – почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Той сподели удовлетворението си от все по-големия интерес, който той представлява за медицинската общност.

Симпозиумът отдаде почит с едноминутно мълчание на проф. д-р Кирил Панайотов, чиято визия постави основите на форума и неговото развитие като международна научна платформа.

Престижното научно събитие бе уважено лично от доайена в българската хирургия академик Дамян Дамянов, който даде висока оценка за събитието. Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов и председателят на Българското хирургично дружество проф. д-р Никола Владов също подчертаха значението на форума и пожелаха успех на участниците. Поздравленията си поднесоха Областният управител Орлин Пенков и зам.-кметът на Община Русе Димитър Недев.