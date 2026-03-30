ВМА ще проведе акция по кръводаряване на Цветница

1788
Кампанията за кръводаряване се организира от Военномедицинска академия Снимка: ВМА

На 5 април 2026 г. (неделя), в деня на големия християнски празник Цветница – празник на вярата и надеждата, ще се проведе традиционната кръводарителска акция под наслов „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!".

Кампанията се организира от Военномедицинска академия (ВМА). Всеки, който желае да се включи, може да го направи от 10:00 до 15:00 часа във временния пункт за кръводаряване в столичния храм „Рождество Христово", ж.к. Младост 3, бул. „Филип Аврамов" № 7.

Организаторите отправят призив към всички вярващи и съпричастни хора – нека в този светъл ден дойдат на празничната служба, да вземат върбова клонка за здраве и благословение и да направят едно истински значимо добро дело – да дарят кръв и да спасят човешки живот.

Кой може да дарява кръв?

• Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, след преценка от лекар, че е в добро здраве.

• Необходимо е телесното тегло да бъде над 50 кг.

• Мъжете могат да даряват кръв до 5 пъти годишно, а жените – до 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.

Медиците напомнят, че желаещите да дарят кръв трябва да са закусили и добре отпочинали.

