Дори 11 минути повече сън могат да подобрят здравето на сърцето

Малки, но последователни промени в ежедневието могат да окажат съществено влияние върху здравето на сърцето, без да е необходима драстична промяна в начина на живот. Това сочат резултатите от ново изследване, публикувано в научното списание European Journal of Preventive Cardiology.

Проучването обхваща над 53 000 души, проследени в рамките на осем години, и установява, че комбинацията от умерени подобрения в съня, физическата активност и храненето е свързана със значително по-нисък риск от сериозни сърдечносъдови събития, включително инфаркт, инсулт и сърдечна недостатъчност.

Един от най-интересните изводи е, че дори минимално увеличение на съня може да има измерим ефект. Участниците, които са увеличили нощния си сън средно с едва 11 минути, са показали около 10% по-нисък риск от големи сърдечносъдови инциденти. Най-добри резултати са наблюдавани, когато това увеличение е комбинирано с допълнителни 4,5 минути умерена до интензивна физическа активност дневно и консумация на още около една четвърт чаша зеленчуци.

Основен фактор за оптимално сърдечно здраве остава достатъчният сън – между осем и девет часа на нощ. Според изследването този диапазон, в комбинация с други здравословни навици, може да намали риска от сърдечни заболявания с до 57% в сравнение с хората с най-нездравословен начин на живот.

Оптималният модел включва още поне 42 минути умерена физическа активност дневно, както и хранителен режим, богат на риба, пълнозърнести храни и млечни продукти, при ограничен прием на преработено месо и подсладени напитки.

Авторите подчертават, че изследването се базира на самоотчитане на хранителните навици от участниците, което може да доведе до известни неточности. Въпреки това те акцентират върху значението на разглеждането на съня, движението и храненето като взаимосвързана система, която влияе върху здравето в ежедневен цикъл.

„Дори малки промени в ежедневието могат да донесат ползи за сърдечносъдовото здраве и да създадат основа за по-нататъшни положителни навици", посочват изследователите.