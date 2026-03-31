На 31 март отбелязваме Световния ден за борба с рака на дебелото черво – ден, който ни напомня колко важни са информираността, профилактиката и навременната диагностика на заболяването. Ракът на дебелото черво често се развива без ясни симптоми в ранните си стадии, но при редовни прегледи и здравословен начин на живот може да се предотврати. Разговаряме по темата с проф. Стоян Ханджиев, началник на Клиниката по гастроентерология и хепатология в Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост.

- Проф. Ханджиев, какви са основните причини за развитието на рак на дебелото черво?

- Причините са комплексни и включват както генетични, така и външни фактори. На първо място поставяме наследствеността. При случаи на заболяването в семейството, рискът е по-висок. Не пренебрегваме, разбира се начина на живот. Небалансираното хранене - богато на червено месо и преработени храни, нисък прием на фибри, липса на физическа активност, затлъстяване и вредни навици като тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол могат да увеличат шанса за развитие на заболяването.

- Може ли ракът на дебелото черво да бъде предотвратен?

- В много случаи - да. Това е един от малкото видове рак, при които профилактиката е изключително ефективна. Той често започва от доброкачествени образувания, наречени полипи, които с времето могат да се превърнат в злокачествени. Чрез редовни изследвания, особено колоноскопия, тези полипи могат да бъдат открити и отстранени още преди да се развие рак.

- Какви симптоми не бива да пренебрегваме?

- Макар в началото да липсват симптоми, с напредването на заболяването могат да се появят тревожни сигнали. Такива са промени в навиците на изхождане – диария или запек, които продължават дълго време, подуване и болки в корема и други. Често пациентите съобщават и за необяснима загуба на тегло, умора и анемия. Важно е да се подчертае, че тези симптоми не винаги означават рак, но задължително изискват консултация със специалист.

- Кога трябва да започнем да се изследваме профилактично?

- За хора без рискови фактори препоръчваме скринингът да започне около 45–50-годишна възраст, чрез колоноскопия. При хора с фамилна обремененост или други рискови състояния изследванията трябва да започнат по-рано и да се извършват по-често. Това се определя след консултация с гастроентеролог.

- Много хора се притесняват от изследването колоноскопия. Как си обяснявате това?

- Това е напълно разбираемо, но страхът често е по-голям от реалността. Съвременната колоноскопия се извършва с упойка, което означава, че пациентът не изпитва болка или дискомфорт. Процедурата е кратка и безопасна. Най-важното е, че тя ни дава информация за здравословното състояние на дебелото черво.

- Какво е Вашето послание към хората?

- Да не отлагат грижата за здравето си. Ракът на дебелото черво е лечим, когато се открие навреме, и често може да бъде предотвратен. Един профилактичен преглед може да спаси живот. Призовавам хората да бъдат активни, информирани и отговорни към собственото си здраве. Страхът не е решение. Профилактиката е.

Acibadem City Clinic УМБАЛ, която се състои от база Младост и база Витоша, е единствената болница в страната, акредитирана с най-високия международен стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването от JCI. Тя държи отличието още от 2014 година, като успешно защитава позицията си четири поредни пъти. Тази година предстои болницата отново да отговори на нужните стандарти и изисквания, за да запази своя „златен печат“ и да утвърди позицията си на водещо лечебно заведение.