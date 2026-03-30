Експерти предупреждават: Електронните цигари не са по-безопасни от обикновените

Въпреки че се представя като средство за отказване от тютюнопушенето, пушенето на електронни цигари и вейповете са потенциално също толкова вредни, колкото и обикновените цигари – и може да предизвикат както рак на устата, така и на белия дроб.

Австралийски учени установиха силна връзка между електронните цигари и вейповете и рака, пише "Дейли мейл".

Екип от Университета на Нов Южен Уелс в Сидни прегледа цялата налична литература относно потенциалните вреди от пушенето на електронни цигари, публикувана между 2017 и 2025 г.

Най-тревожните проучвания, отбелязват те, са тези, които показват, че пушенето на електронни цигари може да предизвика промени в ДНК на потребителя, увеличавайки риска от клетъчна дисфункция, свързана с рак.

Те стигнаха до заключението, че пушенето на електронни цигари не е безрисково. То причинява увреждане на тъканите в дихателните пътища, което е свързано с развитието на рак на белия дроб, а също така води до промени в микробиома на устната кухина. Това предизвиква възпаление и увеличава риска от рак на устната кухина.

Рисковете са най-високи за онези, които пушат както традиционни цигари, така и електронни цигари – приблизително половината от пушачите; тази токсична комбинация увеличава риска им от рак на белия дроб четирикратно.

Професор Бърнард Стюарт, водещ автор на проучването, заяви:

„Изследването показва, че пушенето на електронни цигари не е алтернатива на тютюнопушенето или на незаконните наркотици. То не е алтернатива на нищо в контекста на по-голяма безопасност".

Около 60% от хората, диагностицирани с рак на устата в Англия, оцеляват пет години след поставянето на диагнозата.

При рака на белия дроб прогнозата е много по-мрачна – само 10% от пациентите оцеляват повече от десет години.

В Обединеното кралство правителството вече започна да предприема мерки за ограничаване на броя на младите хора, които започват да използват електронни цигари, като миналата година въведе забрана на еднократните електронни цигари. Използването на електронни цигари може да бъде забранено и в автомобилите поради опасения от пасивното излагане на парата.

Новият преглед обаче сочи, че подобни предпазни мерки, които определят електронните цигари като потенциално канцерогенни, не са достатъчни, когато „няма съмнение", че пушенето на електронни цигари води до тези видове рак.

„Бяха нужни около 100 години, за да се докаже, че пушенето причинява рак на белия дроб, а историята на събитията се развиваше с времето, тъй като хората бяха все по-изложени на тютюна", каза професор Фреди Ситас, експерт по бъдещи здравни системи в университета и съавтор на проучването.

„Наблюдаваме подобна еволюция и с електронните цигари. Поради това те не трябва да се предлагат като средство за отказване от тютюнопушенето, за да се успокоят пациентите, особено без строги предпазни мерки за минимизиране на двойното използване."

В подкрепа на своите твърдения изследователите посочиха случая на 19-годишно момче с дългогодишна история на пушене на електронни цигари, което въпреки младата си възраст развива агресивна форма на рак на устата.

На тийнейджъра беше поставена диагноза плоскоклетъчен карцином на устната кухина, което е изключително рядко при липса на HPV инфекция, което накара лекарите да заключат, че пушенето на електронни цигари може да доведе до рак на устната кухина.

Възпалението и оксидативният стрес в устата и по дихателните пътища, причинени от вейпинга, също са свързани с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) – състояние на белите дробове, което може да предизвика органна недостатъчност – сърдечни заболявания, стесняване на артериите и неврологични промени в мозъка.

Въпреки това все още липсват категорични доказателства, че пушенето на електронни цигари причинява рак на устната кухина и белия дроб – като се има предвид, че това е сравнително нова технология и понастоящем няма достатъчно проучвания, фокусирани върху хора, които са пушили само електронни цигари, за да се направи количествена оценка.

Но посланието на експертите е ясно.

Професор Ситас казва:

„Знаем, че има значителна група хора, които и пушат електронни цигари, и пушат обикновени цигари, въпреки че първите се рекламират като ефективно средство за отказване от тютюнопушенето. Винаги сме приемали, че електронните цигари са по-безопасни от цигарите, но това, което показваме, е, че в крайна сметка те може би са също толкова опасни. Това е като да се каже, че ножовете са по-малко опасни от автоматите, защото могат да убият по-малко хора за даден период от време. Тази идея е абсурдна и е абсурдно да се разглежда пушенето на електронни цигари в контекста на безопасността на тютюнопушенето."

Докато цигарите съдържат десетки токсични химикали, включително никотин, най-опасният от тях е катрана, който уврежда белите дробове и води до ракови промени в клетките.

Електронните цигари, от друга страна, не съдържат катрани или въглероден оксид, които според предишните мнения на експертите са причината за зловещите последици на цигарите върху здравето.

Въпреки това, те съдържат ниски нива на токсични химикали като формалдехид, който предизвиква възпаления, оксидативен стрес и промени в ДНК, свързани с рака.

Именно поради тези причини от 2023 г. електронните цигари се предлагат от Националната здравна служба на пациенти, които се опитват да се откажат от цигарите. Въпреки това, доказателствата сега сочат, че пушенето на електронни цигари не е толкова „безопасно", колкото се смяташе преди, и може да допринася за увеличаването на раковите заболявания сред младите хора.

Изследвания показват, че раковите заболявания на главата и шията – включително тези, засягащи устата и гърлото – са се увеличили с повече от една трета във Великобритания от началото на 90-те години насам.

Експертите твърдят, че този скок се дължи предимно на диагнозите при по-млади хора на възраст между 40 и 50 години.

Пушенето, алкохолът и човешкият папиломен вирус (HPV) – обикновено безвреден вирус, който се предава по полов път и чрез кожен контакт – са основните причини.

А сега се смята, че пушенето на електронни цигари може да допринася за тежестта на заболяването.