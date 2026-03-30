ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на България: Глупости се написаха у нас ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22571183 www.24chasa.bg

В Софийска област няма регистрирани случаи на морбили

Морбили СНИМКА: Pixabay

В Софийска област към момента няма регистрирани случаи на морбили, съобщи пред БТА директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – София-област д-р Розалина Чобанова.

Тя допълни, че личните лекари издирват неваксинирани деца. На терен в областта медиатори също съдействат за издирването на неваксинирани деца.

Утре ще бъде изискана справка за броя на поставените ваксини през месец март. Д-р Чобанова уточни, че децата подлежат на задължителна имунизация.

Децата трябва да се ваксинират на 13-месечна възраст и при навършване на 12 години, припомни още директорът на РЗИ.

Симптомите на морбили включват висока температура, като в някои случаи може да се стигне и до пневмония. Заболяването се предава по въздушно-капков път. 

Д-р Чобанова уточни, че най-често заболяват деца, а по-рядко – възрастни.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

