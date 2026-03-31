БАБХ сигнализира за замърсяване на река Лесидренск...

Проучване: 36% от децата у нас не спортуват, "телефонен аутизъм" мъчи прекалили с екраните

Деца спортуват в двор на училището си.

Над 2/3 от българските деца спортуват няколко пъти седмицата, а 18% - всеки ден, според проучване, огласено пред Нова тв от Теа Александрова, педиатър в "Пирогов". Футбол (31%), танци (26%)  и плуване (18%) са сред най-предпочитаните спортове и активности.

36% от децата обаче не спортуват, показват данните. Сред причините на първо място са липсата на желание (42%), отсъствие на клуб за спорт наблизо (19%), липса на време и приятели, с които да спортуват (по 16%).

България е на трето място в Европа и на пето място в света по затлъстяване сред децата, съобщи още педиатърката. И обясни, че вече се е появило понятието "телефонен аутизъм" за онези дечица, които са прекалили с екраните - проговарят по-късно, забавят се реакции, характерни за тази възраст.

Около 80% от децата, чиито родители са физически активни,  спортуват като по-големи и в този смисъл примерът на родителите е много важен.

Все повече българи спортуват, показват още данните - ако през 2023 г. те са били 55%, през 2024 г. стават 63%, а през 2025 г. са 77%, показват още данните.

