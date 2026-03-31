Четири случая на морбили има в област Плевен

Установените до момента случаи на морбили в област Плевен са четири. Това съобщи пред БТА началникът на отдел "Медицински изследвания" в Регионалната здравна инспекция – Плевен (РЗИ) д-р Николай Деков.

Той уточни, че заболелите са жена на 48 години, обявена на 23 март, дете на една година и мъж на 22 години, обявени за 30 март, и дете на една година и един месец, обявено на 31 март. Трима от четиримата болни са хоспитализирани в клиника по инфекциозни болести на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен. Състоянието им за момента е добро. Нямат усложнения и, по непотвърдени данни, жената вече е изписана.

Д-р Деков каза още, че 75 процента от заболелите деца от областите Враца, Ловеч и Плевен на възраст от нула до 15 години са без данни за имунизация.

С цел ограничаване на разпространението се предприемат своевременни мерки, които включват няколко неща. Първото е своевременно вписване на съобщените случаи в информационната система за събиране на данни за заболеваемостта и изпращане на проби за лабораторна диагностика в националната референтна лаборатория. Всеки съобщен случай на морбили се проучва незабавно с цел определяне на всички контактни лица, техния имунизационен статус и контактите с други хора, за да се приложи ваксинопрофилактика при необходимост и възможност.

Уведомява се Министерството на здравеопазването и общопрактикуващите лекари с цел уточняване на ваксинацията на техния контингент и се започва ваксинация за отстраняване на пропуските. В РЗИ е създадена организация за ежедневно предоставяне на ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Създадена е организация за имунизация на пациенти, които нямат избран общопрактикуващ лекар. Провежда се контрол по отношение на здравните заведения за прилагане на стандартните мерки. Налага се своевременно изолиране, така нареченият триаж, с първоначално отделяне на пациентите с перорално откриване на заболяването и недопускане контакт с други пациенти.

Правят се имунологични изследвания при медицинския персонал, който е влизал в контакт с болни от морбили, за да се види каква е неговата имунна защита.

Инкубационният период при морбили е от седем до 14 дни, а рядко и до 21 дни. Първите симптоми, са висока температура, достигаща 39-40 градуса, хрема, кашлица, зачервяване на конюктивите. Най-характерното е масиран, генерализиран петнист кожен обрив, който започва от главата през първия ден и постепенно обхваща тялото и крайниците до третия ден.

Д-р Деков препоръчва да се потърси лекарска помощ при всяко температурно състояние последвано от обрив. При поява на тези симптоми де се обръщаме към личния лекар и по негова преценка той да ни насочи към лекар-инфекционист или педиатър при децата.

В заключение той каза, че основното средство за профилактика на заболяването е приложението на противоморбилната ваксина, като у нас се прилага трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Прилагането на тази ваксина е включено като задължителна част от имунизационния календар на България.

За последната седмица в отдел "Противоепидемичен контрол" на РЗИ - Плевен са регистрирани общо 55 заболявания при 32 за предходния период. От капковите инфекции най-много са заразените с варицела – 40, един пациент е със скарлатина. При чревните инфекции са регистрирани осем случая на вирусен хепатит, три – на ентероколит и двама души са били със салмонелоза.