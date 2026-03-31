Над 350 специализанти се включиха в проект за недостига на медицински кадри

Общо 353 лекари, дентални лекари, медицински сестри и акушерки са включени в проекта „Насърчаване на специализацията в специалности и области с недостиг на специалисти", от стартирането му до момента. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Те са разпределени в цялата страна, като общият брой на специалностите надхвърля 50.

Най-много са специализантите по Педиатрия – 25, Анестезиология и интензивни грижи и Педиатрични здравни грижи – по 22, както и Детска кардиология и Детска пневмология и фтизиатрия – по 14. Сред останалите специалности са: Кардиология, Ендокринология и болести на обмяната, Лицево-челюстна хирургия, Пневмология и фтизиатрия, Психиатрия и други.

Одобрените кандидати получават финансов стимул в размер на 2,5 минимални работни заплати над месечното си възнаграждение за целия период на специализацията, като средствата се изплащат на тримесечие.

Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването в рамките на Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021–2027 и е съфинансиран от Европейския съюз. Основната му цел е осигуряване на достатъчно медицински специалисти и преодоляване на неравномерното им разпределение в страната.

За по-лесен достъп до информация по проекта е създадена и Фейсбук страница „Специализация в здравеопазването+", където ще се публикуват новини, предстоящи процедури за подбор и полезна информация за кандидатите. Можете да я намерите тук.

С този проект Министерството на здравеопазването насочва реален ресурс към подготовката на специалисти в области, в които системата има най-голяма нужда.