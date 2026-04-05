Столична община ще връчи първите награди „В името на живота“ за здравеопазване на 6 април

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 6 април 2026 г. от 18:00 ч. Столична община ще проведе първата церемония по връчване на годишните награди за общинско здравеопазване на София - „В името на живота", съобщиха от общината.

Събитието се организира в навечерието на 7 април - Световния ден на здравето и Професионалния празник на здравния работник и е посветено на лекарите, медицинските специалисти и екипите от общинските лечебни заведения, които всеки ден се грижат за здравето на софиянци.

По време на церемонията ще бъдат връчени грамоти на изявени медици от столичните общински лечебни заведения, както и специални награди за изключителен принос и професионализъм. Отличените са номинирани от екипите на самите лечебни заведения.

Сред гостите на събитието ще бъдат ръководителите на 13-те общински лечебни заведения, както и лекари и медицински специалисти от техните екипи. Специалните отличия ще бъдат връчени от кмета на София Васил Терзиев.

На церемонията ще присъстват още Петко Стефановски, управител на НЗОК, и д-р Валентин Пеев, главен секретар на Управителния съвет на БЛС.