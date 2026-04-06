Проф. Ива Христова: При всички случаи разпространението на морбили ще нарасне

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При всички случаи разпространението ще нарасне. Това каза проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Общо 72 са случаите на морбили до момента в България. Единият е „вносен" – през февруари дете идва у нас от Великобритания болно. Останалите случаи са от средата на март досега", посочи тя пред бТВ.

Основната част от заболелите са от област Враца – 59. Седем случая са в Плевен, три – в Ловеч, един е в Софийска област и един в София-град.

Най-засегната група са деца от 5 до 9 години. В тази възрастова група болните са 25.

10 са случаите на заболели деца под 1 година. Между 1 и 4 години случаите са 19. При деца от 10 до 14 години има 9 случая, а от 15 до 19 години – три.

По един случай е във всяка възрастова група нагоре. Дори над 40 години има болен, каза Ива Христова.

„При всички случаи разпространението ще нарасне. Навсякъде, където има неваксинирани и неболедували деца, те са от огромен риск и много трудно може да се изплъзнат от заразяване", каза още тя.

Следят се случаите и в Европа. По думите ѝ в Румъния става въпрос за немалка епидемия. Във Франция, Испания и Италия също има доста случаи и бързо ги удвояват, поясни Христова.

„Не е късно да се ваксинират децата дори и вече до 72 часа след контакт с болен", допълни директорът на Националния център по заразни и паразитни болести

„Първо е имунопрофилактиката – най-добрата защита. Второ, вече се издирват контактните, тяхната изолация. В детските градини, ако има деца, които не са ваксинирани и не са преболедували, по-добре е те да останат вкъщи, за да не са под риск", посъветва Ива Христова.

По думите ѝ покритието на ваксината трябва да е над 95%, така че всички да са в безопасност. У нас то е под 90%, а с двете ваксини е под 85%.

„Морбили ще гори, докато има горивен материал – деца без имунитет", каза Христова.

Тя обясни, че морбили дава няколко основни усложнения, особено при деца с хронични заболявания. Може да се стигне до вирусна пневмония или вторична бактериална пневмония.

„Възпаления всякакви – ларингити, отит на средното ухо, което е много сериозно при деца. Най-тежките усложнения, макар и редки, са възпаление на главния мозък – остър енцефалит", обясни още Ива Христова.