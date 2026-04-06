Лекарският съюз иска актуализация на цените на медицинските дейности

Националният съвет на Българския лекарски съюз настоява служебният министър на здравеопазването, в качеството си на посредник между Българския лекарски съюз (БЛС) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и носещ отговорност за съществуването и стабилността на системата, да предприеме необходимите действия за незабавно подписване на Анекс към Националния рамков договор с цел спешна актуализация на цените на всички медицински дейности. Това съобщиха от БЛС, информира БТА.

Допълнено е, че системата на здравеопазването е на ръба и е поставена под задълбочаващ се финансов дефицит. „Разходите на лечебните заведения за енергия, медицински консумативи, издръжка и персонал се увеличават главоломно. Само за периода 2021–2025 г. средните разходи са нараснали с 85%, като през 2025 г. ръстът достига близо 18%. Разходите за персонал са се увеличили със 74% – вследствие на повишената минимална работна заплата, ръста на осигурителните прагове и необходимостта от задържане на кадри“, пише в съобщението.

В същото време цените на медицинските дейности остават на нивата от 2024 г. – без актуализация през 2025-а и 2026 г. Това създава сериозен дисбаланс – всички разходи растат, но финансирането изостава, което води до натрупване на дефицити, напрежение в системата и огромен риск тежестта да бъде прехвърлена върху пациентите, пишат още от БЛС.

За сферата на здравеопазването непрекъснато се твърди, че средствата са достатъчни, дори се внушава, че са в излишък. Тези твърдения съществуват единствено благодарение на факта, че работещите в системата ежедневно поемат тежестта и компенсират дефицитите със своя труд и здраве. При настоящото поведение на държавата това ще доведе до ръст на доплащанията, допълват от лекарския съюз.

От Националният съвет на БЛС настояват за подписване на Анекс към Националния рамков договор с цел значимо увеличение на цените на медицинските дейности във всички сектори, което ще гарантира устойчивостта на здравната система; защита на достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ, както и осигуряване на предвидимост и стабилност за работещите в системата.

„Здравеопазването не може да функционира на цени от миналото при разходи от настоящето. Време е събраните средства за здраве да се използват за здраве. Необходимите решения са спешни. Отговорността е обща“, пише в позицията.

