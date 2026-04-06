ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Центърът по трансфузионна хематология организира кампания за кръводаряване

Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) организира традиционната си кампания за доброволно кръводаряване по повод Великденските празници. Мобилни медицински екипи ще очакват всички желаещи да подкрепят каузата и да вдъхнат надежда на нуждаещите се пациенти в следните пунктове:

16 април 2026 г. (Четвъртък): Богословски факултет на СУ (пл. „Св. Неделя" № 19). Кръводарителите ще бъдат посрещани в аула „Патриарх Неофит Български" от 9:00 до 13:00 часа.

19 април 2026 г. (Томина неделя): Храм „Рождество Христово" (ж.к. „Младост" 3, ул. „Филип Аврамов" № 7). Мобилният екип ще работи от 9:00 до 13:00 часа.

С тази инициатива НЦТХ дава възможност на хората с големи сърца да изразят своето човеколюбие, като дарят кръв и спасят човешки живот в дните на най-светлите християнски празници, съобщават от пресцентъра на здравното министерство. 

Нека заедно подарим щастливи мигове и бъдеще на тези, които се борят за здравето си.

