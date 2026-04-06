Трансплантираха бъбрек на 64-годишна жена в УМБАЛ "Александровска"

Жена получи шанс за "нов бъбрек" в УМБАЛ "Александровска". Донорът е жена на 43 години от гр. София, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчна аневризма. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Единият бъбрек е трансплантиран в УМБАЛ "Александровска" на 64-годишна жена от гр. София с хронична бъбречна недостатъчност, която провежда хемодиализно лечение от две години. Избрана е с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 9 поканени за оценка от листата на чакащи. Трансплантацията е извършена от екипите на доц. Пламен Димитров и доц. Владислав Младенов в Клиниката по урология на лечебното заведение. Поради липса на подходящ реципиент, вторият бъбрек не е трансплантиран.

След оперативната интервенция трансплантираната жена се възстановява в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието ѝ е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалата жена и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент!