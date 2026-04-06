На 7 април ще ремонтират пътната настилка на АМ „С...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Здравното министерство поиска подробности за обществената поръчка за Националната детска болница

Плановете за външния вид на клиниките в Националната детска болница СНИМКА: Архив

Ръководството на Министерството на здравеопазването изпрати писмо до „Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД (ЗИКДБ) с искане за подробна информация и аргументация по обявената обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница, съобщиха от министерството. 

Искането е отправено след постъпили експертни становища и извършен анализ на документацията по процедурата в Министерството.

В писмото са формулирани над 20 въпроса, които обхващат ключови елементи на поръчката – избора на процедура, критериите за подбор и условията за участие, структурата на плащанията, начина на оценяване и техническите изисквания.

Сред основните акценти е изборът на открита процедура вместо конкурс за проект по Закона за обществените поръчки. Конкурсният подход следва да бъде стандарт при обекти с висока обществена значимост, тъй като осигурява по-широко участие, включително на международни екипи, и поставя водещ акцент върху качеството на архитектурното и функционалното решение.

Поставя се въпросът дали техническите изисквания са формулирани така, че да гарантират качество, а не да създават предпоставки за избор на най-ниската цена.

Търси се и отговор дали изискванията за „сходен опит" не са формулирани прекомерно стеснено, така че да ограничават реалната конкуренция.

Проектът за Националната детска болница е с изключителна обществена значимост и изисква прозрачни правила, равнопоставен достъп и избор на най-доброто решение при ефективно разходване на публичния ресурс.

В писмото се посочва, че при необходимост от съществени промени процедурата може да бъде прекратена и обявена отново при прецизирани условия.

След получаване на отговорите и анализ на представената информация, Министерството ще предприеме последващи действия в рамките на закона.

Плановете за външния вид на клиниките в Националната детска болница СНИМКА: Архив

