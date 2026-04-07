В Торино оперираха онкоболен пациент с хипноза вместо упойка

Екип от онкологични хирурзи в болницата „Молинете" в Торино постигна изключителен медицински успех, след като извърши сложна интервенция на 76-годишен мъж с помощта на хипноза вместо упойка. Пациентът, родом от област Пулия, страдал от кървящ тумор на дебелото черво, съчетан със сериозна дихателна недостатъчност, което значително усложнявало възможността за стандартна хирургична намеса. Затова и повечето болнични заведения, към които той се обърнал преди това, отказали да го оперират.

Основната пречка пред извършването на интервенцията била в невъзможността за прилагане на обща анестезия, тъй като изкуствената вентилация, необходима при този тип упойка, криела висок риск от тежки и непредвидими дихателни усложнения. Въпреки това медицинският екип разработил иновативен, индивидуализиран подход, който позволил интервенцията да бъде извършена при буден пациент.

Операцията е реализирана чрез комбиниране на местна упойка, съзнателна седация и клинична хипноза. Този метод позволил пациентът да остане в будно състояние по време на цялата процедура, като същевременно се поддържали стабилни жизнените функции и самостоятелното дишане. По този начин били избегнати рисковете, свързани с общата анестезия.

Интервенцията се състояла в хирургично отстраняване на засегнатата част от дебелото черво и продължила около час. По време на операцията пациентът поддържал разговор с лекар, който чрез техники на клинична хипноза насочвал вниманието му извън операционната среда, като го пренасял мислено към познати и спокойни места от родния му край.

Следоперативното възстановяване протекло изключително бързо и без усложнения. Не се наложило настаняване в интензивно отделение, което обикновено е стандартна практика при подобни операции, извършени под обща анестезия. Още в първите 24 часа пациентът възстановил способността си да се движи самостоятелно и да приема храна, а на втория ден чревната функция била напълно нормализирана. Благодарение на този благоприятен процес на възстановяване мъжът успял да се прибере в родния си край само няколко дни след операцията. Случаят се разглежда като значителен напредък в персонализираната медицина и разширяване на възможностите на онкологичната хирургия при пациенти с висок риск.