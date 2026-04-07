Д-р Брънзалов: Трудът и саможертвите на лекарите поддържат здравната система на България

Благодарение на труда, здравето и саможертвите, които правят ежедневно работещите в системата на здравеопазването - тя съществува. Това заяви в ефира на "Денят започва" по БНТ д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз, по повод днешния Световен ден на здравето.

"Аз бих желал първо да поздравя всички колеги, които работят в системата на здравеопазването, тъй като днес е рождената дата на Световната здравна организация, затова отбелязваме този ден. И искам да им пожелая здраве от все сърце, защото благодарение на техния труд, здраве и саможертвите, които правят ежедневно, системата съществува. Системата съществува с цени от 2024 година в настоящето. Всички сме свидетели какво се случва през последните две години. Не искам да има какъвто и да е политически привкус, но политиците определено нехаят за системата на здравеопазването в България. Много дълго търсих най-меката дума, която да употребя. Защото всеки български гражданин, всеки зрител, който ни гледа в момента, веднага ще разбере след като отговоря на следния въпрос: коя услуга и коя стока в момента е на цени от 2024 година? Независимо от всички тези структури, които се създадоха за контрол на цените и за предотвратяване на злоупотреби при преминаване към еврото, това е факт."

Д-р Брънзалов коментира здравния бюджет.

"Тук не става въпрос да се раздават 20 евро на всеки, който има кола, която замърсява въздуха, защото този, който ще си вземе екологично чиста кола, няма да опре до тези 20 евро. Но това е отделен въпрос.Много мили хора мислят за народа. Системата на здравеопазване е част от националната сигурност. Виждаме какво се случва в момента в геополитически аспект. Виждаме колко се е увеличила минималната работна заплата, която също трябва да бъде имплементирана в заплатите на служителите в системата на здравеопазване — тези, които работят в медицината в България. Тя се вдига, но в същия момент не се индексирана в бюджета на НЗОК. Взимат се мерки за всичко — горива, енергетика, ресторантьорство, намаление на данъци и така нататък. Но абсолютно, дано не е съзнателно, защото ако е съзнателно, става е опасно, за бюджета за здравето — нито дума, нито вопъл, нито стон."

Здравните вноски са вдигнати, защото е увеличена минималната работна заплата, посочи Брънзалов.