Михаил Околийски откри първия строук център в България

Първият изцяло завършен строук център в България беше открит в УМБАЛ „Света Анна" в София. Той е един от шестте високотехнологични звена за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания, които се реализират по Плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването. СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски и неговият заместник-министър д-р Петър Грибнев бяха посрещнати от директора и заместник-директора на лечебното заведение д-р Славчо Близнаков и д-р Ивелина Георгиева, както и от доц. Росен Калпачки и д-р Нуфрет Алиоски.

„Благодаря на целия екип на „Св. Анна", които ме преведоха по пътя на пациента – от приемането в спешното отделение, през диагностиката със скенер и ядрено-магнитен резонанс, до лечението в ангиографската зала и последващата интензивна грижа. Това, което видях ме кара да вярвам, че тук ще се спасяват още повече човешки животи", заяви здравният министър доц. Околийски. СНИМКА: Пресцентър на министерството на здравеопазването

„Днес правим решителна крачка напред в спасяването на още повече човешки животи. Тези високотехнологични центрове ще работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата", подчерта заместник-министър д-р Грибнев.

Новият център разполага с високотехнологично оборудване, включително бипланова ангиографска система и системи с изкуствен интелект за подпомагане на диагностиката. Това позволява прилагането на съвременни, минимално инвазивни методи на лечение и по-бързо възстановяване на пациентите.

Останалите пет строук центъра се изграждат в момента в столичните УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" и УМБАЛ „Св. Иван Рилски", както и в УМБАЛ „Свети Георги" – Пловдив, УМБАЛ „Д-р Георги Странски" – Плевен и УМБАЛ „Св. Марина" – Варна.

Паралелно с това, в 17 областни лечебни заведения ще бъдат създадени центрове за диагностика на мозъчно-съдови заболявания. Те ще имат връзка в реално време с шестте високотехнологични строук центъра. Това ще се случва чрез специално създадена дигитална платформа.

Реализирането на инвестицията създава изцяло нов подход в лечението на мозъчно-съдовите заболявания в България и предоставя условия за по-бърз и навременен достъп до съвременна медицинска помощ в цялата страна.