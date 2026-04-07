Проф. Кантарджиев: Ваксините са причина сега човечеството да не е 2 млрд., а 7,5 млрд. души

Ваксините са една от причините сега човечеството да не е 2 млрд., а да е 7,5 млрд. души. Това заяви пред БНР проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология.

Ваксинацията срещу морбили е задължителна от много години и ако се спазваше това, ситуацията щеше да е по-добра, каза той.

Символични са санкциите за родители, които не спазват ваксинационния календар на децата, посочи Кантарджиев и добави:

"Санкцията трябва да е общественото мнение, което трябва да е против такова неразумно поведение".

Според него "от лошото политическо говорене по време на Covid-19, когато трябваше да се говори против действията на държавата, срещу Щаба и срещу ваксините, доста хора останаха с впечатление, че ваксините са нещо ужасно, а пък те са една от причините сега човечеството да не е 2 млрд., а да е 7,5 млрд. души".

Който не е ваксиниран срещу морбили, трябва да се ваксинира, а който има една ваксина и е навършил 12 г., трябва да си постави втората задължителна, обясни проф. Кантарджиев и подчерта:

"Най-важното е, че, ако неваксиниран човек е в контакт с морбилния вирус и не иска да се разболее, веднага да отиде да се ваксинира! Ваксинира ли се до 72 часа от контакта с болния човек, няма да се разболее или вероятността да се разболее е много малка".

От 3-4 дни преди появата на първите симптоми до момента, в който паднат последните люспички по кожата от появилия се обрив, е периодът, когато се разпространява заразата:

"Първите симптоми са висока температура, зачервяване на очите и кашлица. След това започва обривът, който започва от главата - по кожата и по лигавицата на устата".

Ако се отървем сега с няколкостотин случая на заразени с морбили, ще е много голям успех на българското здравеопазване, смята той.