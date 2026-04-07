Здравният министър: Националната детска болница може да е факт през 2030 г.

Реалистичният срок за откриване на Националната детска болница е 2030 година. Това обяви служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски пред NOVA. Той подчерта, че проектът трябва да бъде изпълнен по най-високите международни стандарти, без компромиси с качеството.

Министър Околийски съобщи, че е изпратил писмо с 20 въпроса до Здравната инвестиционна компания, отговорна за проекта. Основното му притеснение е свързано с процедурата за избор на проектант. Според него е необходимо процесът да бъде максимално прозрачен и отворен, за да могат да кандидатстват опитни международни екипи. „Имаме хипотеза, че сегашният конкурс не позволява участието на големи международни консорциуми. Ако не се направят корекции навреме, обществената поръчка може да бъде анулирана", заяви доц. Околийски. Той допълни, че на фона на 50-годишното чакане за такава болница, забавяне от няколко седмици в името на качеството е пренебрежимо.

По отношение на искането на Българския лекарски съюз за незабавно подписване на анекс към Националния рамков договор и увеличаване на цените на клиничните пътеки, министърът беше категоричен – това не може да се случи без приет държавен бюджет. „За да се актуализират цените, трябва да имаме бюджет", обясни той.

Министърът увери, че центровете за спешна помощ в страната вече са осигурени с антидота Налоксон за една година напред. Препаратът е критичен при предозиране с опиоиди като фентанил. Готви се и национална програма, която да разшири достъпа до антидота и за полицията и митниците.

Сериозно предизвикателство обаче остава проектът за спешна помощ по въздух. Доц. Околийски призна, че съществува риск от загуба на европейско финансиране поради липсата на изградени хангари за хеликоптерите. „Работим интензивно. Много време е пропуснато, но правим всичко възможно да реализираме тази жизненоважна инвестиция", завърши министърът.