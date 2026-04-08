Млад мъж получи шанс за живот след успешна чернодробна трансплантация във ВМА

В деня, в който отдадохме признание на здравните работници – хората, посветили живота си на най-ценната мисия да спасяват други животи – специалистите от Военномедицинска академия (ВМА) отново доказаха смисъла на своя избор.

Под ръководството на проф. Никола Владов трансплантационният екип извърши поредна чернодробна трансплантация – трета от началото на годината.

До осъществяването на сложната интервенция се стигна след безупречна координация между няколко лечебни заведения. Координаторът по донорство в габровската МБАЛ „Тота Венкова" д-р Мирослав Новаков идентифицира потенциален донор и незабавно го насочва към д-р Сибила Маринова, която е регионален координатор за Северен централен регион. Пациентът е прехвърлен в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"-Велико Търново.

Рано сутринта на 7 април екип на ВМА, начело с д-р Радослав Костадинов, е транспортиран от дежурен екипаж на самолет C-27J "Спартан" от състава на авиобаза "Враждебна" до старопрестолната столица, където е извършена органната експлантация.

Реципиентът е млад мъж, на 34 години, в крайна фаза на чернодробно заболяване. Операцията протече в рамките на стандартното време и без усложнения. В нея участваха проф. Ивелин Такоров и проф. Васил Михайлов – утвърдени специалисти с дългогодишен принос в трансплантологията у нас. В момента пациентът е в стабилно състояние, контактен и адекватен, коментира проф. Владов.

Ръководството на ВМА изразява своята дълбока признателност към близките на донора, които в момент на тежка лична загуба са взели благородното решение да дарят живот.

Признателност за професионализма и екипния дух на десетките специалисти от Академията, ангажирани с реализирането на чернодробната трансплантация; към екипажа на авиобаза „Враждебна", към ИА „Медицински надзор" и към медиците от МБАЛ „Тота Венкова" и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов", чиято отдаденост направи възможно осъществяването на тази животоспасяваща мисия.