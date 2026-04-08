ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22627771 www.24chasa.bg

Общо 94 са случаите на морбили в България от началото на годината

724
Морбили СНИМКА: Pixabay

Общо 94 са случаите на морбили в България към 7 април, новите регистрирани случаи са 14, съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването. От новорегистрираните случаи 10 са от област Враца, два - от София-град и по един случай от областите Плевен и Ловеч. Новозаболелите са хора на възраст от две до 53 г., пише на сайта на здравното ведомство.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна и трябва да бъде направена на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст на детето, предава БТА.

Морбили (дребна шарка) е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения, пише на сайта на Столичната регионална здравна инспекция. Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Заразяването се осъществява при непосредствен контакт с болен - на разстояние 1-2 метра, в закрити помещения, транспортни средства, училища. Инкубационният период е средно 12-14 дни.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

