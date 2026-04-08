Здравното министерство: МБАЛ „Св. Анна" – Варна трупа задължения без ясен оздравителен план

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

МБАЛ „Св. Анна" – Варна е в състояние на натрупани финансови затруднения, формирани в резултат на дългогодишни негативни тенденции. Налице са както текущи загуби, така и просрочени задължения и състояние на декапитализация на дружеството, съобщават от здравното министерство.

Въпреки сключен договор за банков кредит през 2023 г., лечебното заведение продължава да отчита нарастване на натрупаните непокрити загуби. Допълнителен негативен фактор е трайно ниската използваемост на легловата база, която оказва пряко влияние върху приходите от дейността.

В Министерството на здравеопазването е постъпило искане за одобрение на нов банков кредит в размер до 8 млн. евро, със срок на погасяване до 120 месеца, който предвижда рефинансиране на съществуващ кредит, погасяване на задължения към доставчици и осигуряване на оборотни средства.

С оглед на влошеното финансово състояние на дружеството, Министерството на здравеопазването изиска изготвянето на оздравителна програма с ясни, конкретни и измерими показатели за стабилизиране на дейността.

Представената от лечебното заведение програма беше оценена като необоснована и несъответстваща на изискванията, поради използване на неактуални данни, липса на достатъчна финансова и икономическа обосновка, както и отсъствие на ясно дефинирани цели.

На ръководството на болницата е възложено изготвянето на изцяло преработена програма, като са дадени указания за предоставяне на конкретни, измерими и финансово обосновани параметри, които да гарантират реално подобрение на финансовото състояние.

Към настоящия момент такава преработена програма не е представена. Министерството не може да подкрепи решения, които не са финансово обосновани и не съдържат ясни гаранции за стабилизиране на дейността.

Контролът и отговорното управление на публичния ресурс изискват ясни правила, прозрачност и реалистични решения, които да осигурят стабилност както за лечебното заведение, така и за пациентите.

Министерството на здравеопазването остава ангажирано с намирането на устойчиво решение за МБАЛ „Св. Анна" – Варна, но това следва да се случи при наличие на реалистичен и икономически обоснован план.