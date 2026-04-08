Лекар на София за 2026 г. е проф. Петко Карагьозов

Столичната лекарска колегия определи за "здравен мениджър" на годината шефа на "Пирогов" д-р Валентин Димитров

Столичната лекарска колегия отличи изявени медици от София по време на тържествена церемония по повод 7 април – Световния ден на здравето и професионален празник на работещите в здравеопазването. Събитието събра представители на медицинската общност, институции и партньори, за да бъде отдадено заслужено признание на лекарите в столицата.

Най-престижното отличие „Лекар на София" беше връчено на проф. д-р Петко Карагьозов – водещ специалист по гастроентерология и началник на Клиниката по гастроентерология в АСК УМБАЛ „Токуда". Той е сред най-активните български лекари в областта на интервенционалната ендоскопия, с международен опит и съществен принос към развитието на съвременните диагностични и терапевтични методи.

„Изключително съм развълнуван и никога не съм вярвал, че в кариерата ми ще достигна до такива висоти, а именно да получа признание от лекарската гилдия за това, което правя. Честта е огромна. Това означава, че съм помогнал на изключително много хора и това е оценено от лекари, което за мен значи много", каза проф. Карагьозов.

Останалите лекари, които поличиха отличия в различните категории, са:

Цялостен принос в медицината – доц. д-р Спас Спасков

За доброто – акад. Христо Григоров, проф. д-р Красимир Гигов

Млад лекар на София – д-р Борис Гаврилов, д-р Борис Стоилов, д-р Николай Вълчев, д-р Мария Стамболийска

Иновации в медицината – д-р Ваня Митова, д-р Иван Мартинов

Принос към специалността – проф. д-р Васил Трайков, доц. д-р Владимир Стефанов

Принос към съсловието – д-р Гергана Николова, проф. д-р Жени Стайкова, д-р Юрий Жечев

Здравен мениджър на София – д-р Валентин Димитров.

„За мен това не е индивидуална награда, това е колективна награда за целия „Пирогов", защото всичко, което се случва, е благодарение на хората. Ролята на мениджъра е да намери правилния път към тях и да ги мотивира да работят", каза директорът на „Пирогов" д-р Валентин Димитров.

Официален гост на събитието беше доц. д-р Михаил Околийски – министър на здравеопазването, който поздрави всички лекари за празника и награди проф. Карагьозов с приза "Лекар на София".

По време на церемонията председателят на Столичната лекарска колегия д-р Асен Меджидиев обяви създаването на нова стипендия, насочена към сираци и полусираци на лекари. Той също подчерта, че една от основните мисии на СЛК е да създава повече възможности за продължаващо обучение и специализирани курсове за млади лекари в чужбина, както и пожела чуждестранни специалисти да идват на обучения в България.

Емоционален акцент в събитието беше подаряването на рисунки, създадени от деца от Петрич, Кърджали и Гоце Делчев, които са били прегледани от софийски лекари в рамките на програмата „Детско здраве" на Столичната лекарска колегия.

Всички отличени медици получиха детските рисунки като личен жест на благодарност – символ на признателността на децата и техните семейства, който придаде още по-дълбок човешки смисъл на церемонията.