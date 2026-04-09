Acibadem City Clinic УМБАЛ Ортопедия разширява медицинските услуги, които предлага, с откриването на Специализиран център по дерматология и венерология. Новото звено осигурява съвременна диагностика, лечение и дерматохирургия при различни кожни и венерологични заболявания, както и процедури в областта на естетичната дерматология.

Заболяванията на кожата са сред честите причини за физически дискомфорт и емоционално притеснение, тъй като могат да окажат сериозно влияние върху качеството на живот. Те варират от леки кожни раздразнения и естетични несъвършенства до сериозни онкологични и инфекциозни заболявания, които изискват навременна и високоспециализирана медицинска грижа. Именно затова ранната диагностика и правилният терапевтичен подход са от ключово значение.

В новия център пациентите могат да получат комплексна дерматологична и венерологична помощ, осигурена от екип от опитни специалисти – д-р Айлин Кафелова, д-р Балкис Ел Дарауиш и д-р Лора Терзиева.

В диагностичната дейност се използва висок клас дерматоскоп, който позволява прецизно изследване на бенки и кожни образувания и дава възможност за ранно откриване на потенциално рискови промени.

При необходимост в центъра се извършват и дерматохирургични процедури за отстраняване на кожни лезии, като целта е постигане както на оптимален медицински резултат, така и на добър естетичен ефект.

Освен диагностиката и лечението на кожни заболявания, новото звено предлага и широк спектър от процедури в областта на естетичната дерматология. Сред тях са терапии за изглаждане на мимически бръчки чрез инжектиране на ботулинов токсин, поставяне на хиалуроновифилъри за възстановяване на обема и контурите на лицето, мезотерапии за подобряване на хидратацията и качеството на кожата, както и биорегенеративни и биостимулиращи процедури, насочени към регенерация и подмладяване на кожата.

В рамките на дейността на центъра всеки втори вторник от месеца между 12:30 и 16:30 часа ще се провеждат безплатни естетични консултации, насочени към индивидуална оценка на състоянието на кожата и препоръки за подходящи процедури.

Допълнително, на 14 май Центърът организира и ден за безплатни профилактични прегледи за рак на кожата от 12:30 до 16:30 часа, с цел ранно откриване на съмнителни кожни образувания и превенция на злокачествени заболявания.

С откриването на Специализирания център по дерматология и венерология Acibadem City Clinic УМБАЛ Ортопедия прави още една стъпка към разширяване на достъпа до съвременна медицинска грижа и към предлагането на по-комплексен подход в диагностиката, лечението и профилактиката на кожните заболявания.

