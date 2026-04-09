Околийски: Бюджетът на психоболниците не позволява иновации, качество и надстрояване

Историческият бюджет на психиатричните болници (метод за финансиране, при който средствата за текущата година се определят въз основа на разходите от предходни години, а не на база реално извършена дейност, лекувани пациенти или качество на услугата – б.а.) не е добрият начин за финансирането им. Това не позволява иновации, качество, надстрояване, каза служебният министър на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски на кръгла маса в Ловеч на тема „Междуинституционално сътрудничество в подкрепа на хората с психични разстройства на местно ниво – предизвикателства и решения“.

Той допълни, че Държавната психиатрична болница в Ловеч е прекрасен пример за добра практика с разкритото детско-юношеско отделение, в което с децата, които имат нужда от грижа, работят лекари със сърце; с добри условия, каквито има в Центъра за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“, осигурени с европари. „А тук са направени с дарения от страна на общността на Ловеч и това ме изпълва с гордост, че съм българин, че имам такива съграждани, които отделят от залъка си, за да дадат за грижата за децата“, коментира здравният министър, цитиран от БТА.

Според него обаче не може да се разчита на дарения – това трябва да е системен ангажимент на държавата, на Министерство на здравеопазването, но и на Националната здравноосигурителна каса. По думите на доц. Околийски председателят на надзорния съвет на касата Станимир Михайлов е напълно убеден, че трябва да има клинични пътеки за психиатрия, които да позволят смесен начин на финансиране.

„В България обикновено нещата се случват по трудния начин и затова ще извървим очевидно целия дълъг път по трудния начин, за да стигнем до едни общочовешки истини, а те са хуманното отношение към хората с увреждания, с психични заболявания, с някаква нужда от топла грижа. Част от тези мерки щяха да бъдат вече факт, ако беше прието предложението за промените в глава 5 на Закона за здравето, които ние направихме още преди две години, когато аз бях заместник-министър, а проф. Хинков беше министър. Имаше работна група с участието и на съдиите, и на Българска психиатрична асоциация. Имаше консенсус за това, че са неотложни всички тези стъпки за съблюдаване правата на хората с психични заболявания“, обясни служебният министър.

Той каза още, че продължава да има хора с остарял начин на мислене, с манталитет, който няма разбирането, че психично болните имат права, които трябва да се съблюдават, да имат достъп до всичко, до което имат достъп и хората, които не са в психиатричните стационари.

Доц. Михаил Околийски обяви, че има работна група за Закон за психотерапията – нещо, което ще направи възможно предоставянето на психотерапевтични услуги от страна на здравноосигурителната каса, защото в момента те са срещу заплащане. Той изрази надеждата си работата да бъде продължена от следващото правителство.

Преди да се включи в кръглата маса, служебният министър на здравеопазването откри нова спортна площадка с фитнес уреди в двора на Държавната психиатрична болница в Ловеч.