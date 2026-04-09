Велислава Делчева: Има хронични дефицити в психиатричните болници и социалните институции

В годишните си доклади омбудсманът неизменно алармира отговорните публични власти за съществуването на хронични дефицити в държавните психиатрични болници и социалните институции за хора с увреждания, които могат да се квалифицират като несъвместими с основните международни и европейски стандарти за защита от изтезания и други форми на жестоко, нечовешко, или унизително отношение или наказание. Това каза омбудсманът Велислава Делчева по време на кръгла маса в Ловеч на тема „Междуинституционално сътрудничество в подкрепа на хората с психични разстройства на местно ниво – предизвикателства и решения“.

Сред проблемите тя открои лошите материално-битови условия, влошеното качество на медицинската и психологичната грижи, липсата на кадрово обезпечаване и устойчивата държавна политика за преодоляването му, липсата на достатъчно социални услуги, които да спомогнат за реинтеграцията на хората с увреждания, дефицитите в правната рамка и практиките по прилагането на мерките за временно физическо ограничаване, липсата на ефективни механизми за контрол от държавните институции и неосигуреното право на индивидуална грижа и реинтеграция в общността, пише БТА.

Делчева припомни, че първото становище, което е изпратила до Народното събрание още първата седмица след избирането ѝ, е било по отношение изменението на Закона за здравето. „Защото като национален превантивен механизъм с годините омбудсманът наистина е алармирал за множество системни проблеми, свързани с правата на пациентите с психиатрични заболявания, като едно от най-съществените е прилагането на крайни принудителни мерки спрямо пациентите без наличието на система за контрол“, акцентира Велислава Делчева.

Тя се върна към 2023 г., когато в Държавната психиатрична болница (ДПБ) в Ловеч почина пациент, за който Делчева припомни, че е бил изолиран в продължение на девет часа и е бил имобилизиран за четирите крайника за почти шест часа. „Така че фокусът на това мое първо становище беше точно върху Наредба 1 за реда за прилагане на мерките за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства, тъй като в момента в наредбата не е разписано, след като е назначена една мярка имобилизация за два часа, това означава ли, че пет минути, след като е изтекла тази мярка, пациентът отново може да бъде имобилизиран и колко пъти още след това може да се повтаря това? Също така, когато човек е бил изолиран за шест часа, не е разписано колко пъти може да продължи тази мярка за по още шест часа. На практика човек може да бъде изолиран всеки ден в продължение на 15 дни, почти без прекъсване на мярката. Така че в становището, което изпратих миналата година към Министерството на здравеопазването и най-вече по отношение изменението на тази наредба, е да се преразгледат точно тези нейни текстове“, обясни омбудсманът.

Общественият защитник добави, че друг съществен проблем е и липсата на механизъм за правна защита на тези хора. По думите ѝ това засяга не само правните и административните процедури, но и всичко останало, където се изисква специализирана юридическа помощ за тях.

Велислава Делчева каза още, че през октомври миналата година е направена проверка в ДПБ – Ловеч като национален превантивен механизъм. Констатирани са предприети конкретни мерки, довели до подобряване на практиките и контрола при прилагане на мерките за временно физическо ограничаване, включително чрез утвърждаване и приемане на вътрешна инструкция, системни обучения на персонала и регулярни проверки от ръководството. Документацията и медицинските досиета се водят стриктно, прецизно, има ясна проследимост на извършените медицински дейности и се осигурява постоянно наблюдение на пациентите при прилагане на ограничителни мерки. Предприети са действия за осъвременяване на материалната база, включително извършване на ремонтни дейности, макар че и там има все още няколко пропуски и бележки, за които трябва да се поработи, и подобряване на битовите условия в отделните помещения. Трябва да отбележим, че при вътрешната организация и координации има отчетлив напредък, и бихме могли да кажем, че голяма част от препоръките на омбудсмана са изпълнени в болницата в Ловеч, обяви Велислава Делчева.

По думите ѝ съществен положителен резултат е и разкриването на детско-юношеския дневен стационар, който е първи по рода си към държавна психиатрична болница. Тя изрази увереност, че допринася за подобряване на достъпа до специализирана психиатрична грижа за деца.

Според омбудсмана новоизградената спортна площадка в двора на психиатричната болница е още една стъпка в посока на подобряване на средата за лечение и рехабилитация на пациентите и част от така необходимата цялостна медико-социална грижа.

„Искам да призова да използвате институцията на омбудсмана с всичките механизми, с които разполага. Омбудсманът може да бъде използван за мост и медиатор между институциите - нещо, от което мисля, че имате нужда. Така че в мое лице имате съмишленик и партньор в тази роля. На второ място, въпреки че препоръките на омбудсмана не са задължителни, все пак те се чуват от институциите и в голяма степен се взимат предвид. Така че използвайте и това мое правомощие. И не на последно място, нямам законодателна инициатива, но използвам всяка възможност, когато има обществено обсъждане и преди това да изпращам мои становища до Народното събрание, да участвам в парламентарните комисии. Така че използвайте омбудсмана в това нещо, в което вие горите. Имате в мое лице партньор“, заяви Велислава Делчева, пожелавайки успех.