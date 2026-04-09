Oбщо 101 са болните от морбили у нас. 89% от тях са деца

Oбщо 101 са заболелите от морбили в България, съобщават от министерството на здравеопазването във фейсбук.

Случаите са регистрирани в пет области на страната. Най-много са болните във Враца - 80 души, в Плевен са 12, в Ловеч - 6, София-град - 2 и София-област - 1. СНИМКА: Фейсбук/Министерство на здравеопазването

89% от заболелите са деца. Възрастните пациенти са 11 - от 19 до 53 г. СНИМКА: Фейсбук/Министерство на здравеопазването

Повече от половината заболели са неваксинирани, а при 7 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за приложена ваксина, сочат още данните на МЗ. СНИМКА: Фейсбук/Министерство на здравеопазването

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени над 13 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Най-много деца са ваксинирани в областите София град - 2291, Пловдив - 1243, Бургас - 1045, и Враца - 768.