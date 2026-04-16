Онкология, коремна хирургия и гастроентерология допълват кардиологичния профил на “Св. Екатерина”

С 4 нови операционни и апаратура с изкуствен интелект Чирковата болница покрива световни стандарти

През последната година университетската “Света Екатерина”, известна на поколения българи като Чирковата болница, се превърна в модерен комплексен високотехнологичен център. Лечебното заведение не само защити репутацията си на лидер в кардиологията, но и успешно навлезе в три нови стратегически направления.

Разкрихме три специалности в широк обем – медицинска онкология, гастроентерология и коремна хирургия. Тази стъпка значително разшири спектъра от пациенти, на които болницата може да помага, съобщи директорът ѝ проф. Димитър Петков. Разрастването на дейността е донесло и финансова стабилност. Преди тези промени болницата е била “на ръба” на лимитите си, докато сега редовно реализира надлимитна дейност. През последните месеци допълнителната дейност възлиза на около 300 000 евро, което е позволило на болницата да се стабилизира финансово и да предлага по-широк спектър от услуги.

Страдащите от сърце пациенти имат нужда не само от специфични сърдечни грижи, обясни професорът. Той даде пример с пациенти, които често имат съпътстващи оплаквания като язва на стомаха или нужда от спешна коремна интервенция. В миналото са били изпращани в съседни болници, което е затруднявало лечението им. Сега, с развиването на гастроентерологията и коремната хирургия, всички проблеми се решават на място в “Света Екатерина”.

Според проф. Петков болницата е уникална в това, че вече съчетава експертиза в сърдечносъдовите заболявания с високоспециализирана онкологична грижа. Това е ключово за развитието на кардиоонкологията – сравнително нова, но изключително актуална специалност. Редица онкологични заболявания и терапии за рак водят до сърдечни усложнения като перикардни изливи или натрупвания на клетки около сърцето, които изискват незабавна и прецизна намеса, обясни кардиохирургът.

Разширяването на болницата е подкрепено и от откриването на новия Блок Б, който запълва капацитета си с модерна апаратура. Създадени са четири нови операционни зали, като една от тях е оборудвана с най-модерния ангиографски апарат с вграден изкуствен интелект. Освен това с помощта на Министерството на здравеопазването болницата е внедрила и последно поколение скенер – “вероятно най-добрия в България, който също използва изкуствен интелект”, за да облекчи и прецизира диагностичната работа.

Проф. Петков напомни, че УМБАЛ “Света Екатерина” е първата болница, открила хеликоптерна площадка. Тя функционира като логистичен център – всички спешни пациенти, превозвани по въздух за съседните болници, минават през нея, като екипите на “Света Екатерина” осигуряват анестезиологична и логистична подкрепа.

В областта на иновациите болницата остава водеща при поставянето на транскатетърни клапи (TAVI) – безкръвни операции без отваряне на гръдния кош, които са шанс за възрастните пациенти. Както и за сложните интервенции в съдовата и кардиохирургията, където редовно се внедряват последните световни постижения, казва директорът.

В момента се търсят кадри за разширяване на гамата на гастроентерологията с хепатология. Проф. Петков обясни в аванс за “24 часа”, че има намерение да въведе и реконструктивна хирургия. Това е необходимо за пациенти, които прекарват месеци в болницата с трудни за заздравяване рани на донорските места. Чрез методите на пластичната и реконструктивна хирургия тези пациенти ще могат да се лекуват в много по-кратки срокове, а белезите им да бъдат коригирани по естетичен път.

“С новите специалности и новата техника разширихме нашето портфолио и даваме много по-добро качество на медицинската услуга”, каза проф. Петков, подчертавайки трансформацията на “Света Екатерина” в болница за комплексно лечение от ново поколение.