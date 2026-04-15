Бъбреците страдат тихо – погрижете се за тях, преди да се появят симптоми

1 от 10 души има увреждания на бъбречната функция

Следете 5 показателя, за да се избегнат усложненията

Бъбреците са сред органите, за които повечето хора рядко се замислят – докато не възникне проблем. Въпреки че са с размерите на човешки юмрук, те изпълняват жизненоважни функции: филтрират отпадните вещества от кръвта, регулират количеството течности и електролити в организма, участват в контрола на кръвното налягане и подпомагат производството на червени кръвни клетки.

Когато бъбреците функционират нормално, те работят "тихо", но и страдат "тихо" - затова заболяванията често остават незабелязани дълго време.

Скритото заболяване

Хроничното бъбречно заболяване е едно от най-разпространените хронични състояния в света. Данните показват, че приблизително един на всеки десет души има някаква степен на увреждане на бъбречната функция. Често заболяването остава неразпознато, защото в ранните стадии почти няма симптоми. Когато се появят умора, подуване на краката, промени в уринирането или високо кръвно – то вече е в по-напреднал стадий.

Това прави ранното откриване изключително важно. Ако бъбречният проблем се установи навреме, развитието му може значително да се забави или дори да се предотвратят сериозни усложнения.

Кои са хората в риск

Някои групи от населението са по-застрашени от развитие на бъбречно заболяване. Най-често това са хората със:

захарен диабет

високо кръвно налягане

сърдечносъдови заболявания

наднормено тегло или затлъстяване

Рискът е по-висок и при хора с фамилна обремененост за бъбречни заболявания или при такива, които приемат определени лекарства за дълъг период от време без медицинско наблюдение.

Нефролозите препоръчват редовното проследяване на пет ключови показателя, които показват дали бъбреците работят нормално.

Тези показатели често се обобщават в рамката ABCDE, която включва:

A – Albuminuria – наличие на белтък (албумин) в урината, което може да е ранен знак за увреждане на бъбреците,

B – Blood pressure – контрол на кръвното налягане,

C – Cholesterol – проследяване на нивата на холестерола,

D – Diabetes – контрол на кръвната захар,

E – eGFR – изчислена скорост на гломерулната филтрация, която показва колко добре работят бъбреците.

Тези изследвания са сравнително лесни и достъпни. Могат да бъдат назначени от личния лекар и често са част от стандартната профилактика.

Консултация със специалист

е препоръчителна при:

белтък или кръв в урината повишени стойности на креатинин или намалена бъбречна функция трудно контролируемо високо кръвно налягане чести инфекции на пикочните пътища подуване на краката или около очите промени в честотата или количеството на уриниране

Добрата новина е, че много от рисковите фактори за бъбречни заболявания могат да бъдат контролирани. Поддържането на здравословен начин на живот играе ключова роля. Лекарите препоръчват:

редовна физическа активност

балансирано хранене с ограничен прием на сол

поддържане на здравословно тегло

контрол на кръвното налягане и кръвната захар

достатъчен прием на течности

избягване на тютюнопушене

Важно е също така да се избягва честата употреба на болкоуспокояващи лекарства без лекарска препоръка, тъй като някои от тях могат да увредят бъбреците при продължителен прием.

Защо профилактиката е важна

Специалистите предупреждават, че хроничното бъбречно заболяване се превръща в едно от нарастващите предизвикателства за общественото здраве. В световен мащаб броят на засегнатите хора продължава да нараства, най-вече заради увеличаващите се случаи на диабет и високо кръвно налягане.

Затова международните медицински организации призовават за по-голяма информираност и активна профилактика. Редовните изследвания и ранната диагностика могат значително да намалят риска от тежки усложнения и необходимостта от диализа или трансплантация.

Посланието към пациентите е ясно: грижата за бъбреците трябва да започне много преди появата на симптоми. Един прост профилактичен преглед може да помогне за ранно откриване на проблем и да даде възможност за навременни мерки.

Защото, когато защитаваме здравето на бъбреците си, ние защитаваме и своето бъдеще.