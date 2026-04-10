Нуждаете се от преглед по празниците? Ако сте осигурен, всеки общопрактикуващ лекар може да ви приеме

Осигуреният за здраве пациент не заплаща за прегледа, дължи потребителска такса за посещение при лекар

Европейската здравноосигурителна карта може да се използва при нужда, стига целта на престоя зад граница да не е единствено получаването на здравно обслужване

Великден дойде, а все повече здравноосигурени пациенти се питат къде да отидат по празниците, ако имат нужда от лекарска помощ, но състоянието им не е спешно?

Могат ли да се обадят на личния лекар?

В своя месечен график, поставен в амбулаторията на достъпно място, личните лекари обявяват телефон на практиката.

Задължен ли е личният лекар да има сключен договор с друга практика/лекар, които пациентите да търсят в извънработно време/негов отпуск?

Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) осигурява на здравноосигурените лица от неговата пациентска листа достъп до медицинска помощ извън обявения работен график на практиката. ОПЛ преценява дали медицинската помощ извън обявения работен график ще осъществява лично чрез 24-часово осигуряване на консултации по телефона или чрез дежурен кабинет, който може да бъде организиран на функционален принцип или по договор с друго лечебно заведение.

Как пациентите се информират за тази практика/заместващ лекар?

В случаите, когато ОПЛ не може да изпълнява лично задълженията си, в месечния график ОПЛ посочва свой заместник, адреса на практиката, телефон и други начини за контакт. При липса на информация или при невъзможност да се свържете може да подадете сигнал в съответната Районна здравноосигурителна каса или НЗОК.

Какво заплаща здравноосигуреният, ако бъде прегледан от такъв лекар, и как удостоверява, че е пациент от листата на личния си лекар?

Здравноосигуреният пациент не заплаща за прегледа, дължи потребителска такса за посещение при лекар съгласно Закона за здравното осигуряване. Трябва да представи само документ за самоличност.

По време на този преглед може ли да ни бъде издадена рецепта или направление за специалист или изследвания?

Когато медицинска помощ извън графика на ОПЛ се оказва в дежурен кабинет, не се издават направления за специалист или за изследвания. На място могат да се извършат някои изследвания като: изследване на урина с тестленти за (протеин; глюкоза; уробилиноген/билирубин; кетонни тела; pH); количествено определяне на глюкоза в кръвта (с глюкомер) и електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.

Ако се налага лечение в болница, може ли да ни изпрати този лекар?

Когато медицинска помощ извън графика на нашето джипи се оказва в дежурен кабинет, лекарят не издава "Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури" (бл. МЗ-НЗОК № 7). При нужда от спешна хоспитализация може да бъде насочен към спешен кабинет в болнично лечебно заведение или към спешна помощ.

Може ли да очакваме да ни бъде издаден болничен или медицинска бележка за учениците за след празниците, или е необходимо в първия работен ден да потърсим личния си лекар?

Когато медицинска помощ извън графика на ОПЛ се оказва в дежурен кабинет, лекарят не осъществява медицинска експертиза за временна трудоспособност и не издава болничен лист. Необходимо е в първия работен ден да се потърси личният лекар.

Личният лекар може ли да проследи какво лекарства са ни изписани, какви изследвания са ни назначени, насочени ли сме към болница през медицинското ни досие?

Да, може. Личният лекар има предоставен достъп до здравното досие на ЗОЛ, регистрирано в неговата пациентска листа.

Какви са първите стъпки, ако се почувстваме неразположени, но по време на празници не сме в населеното място, където е практиката на личния ни лекар? Къде търсим лекарска помощ, ако състоянието не е спешно?

Общопрактикуващите лекари оказват медицинска помощ не само на хора от тяхната пациентска листа. В случай че здравноосигуреното лице се почувства неразположено и се намира в район, различен от практиката на своето джипи, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар на територията на здравния район, в който се намира.

Нужно ли е да уведомим личния си лекар?

Пациентът не е длъжен да уведомява личния си лекар за оказаната му медицинска помощ (инцидентно посещение).

Какво заплащаме?

Здравноосигурените лица, обърнали се инцидентно към друг лекар в населено място, различно от това на личния му лекар не заплащат за оказаната медицинска помощ. Съгласно Закона за здравното осигуряване дължат потребителска такса за всяко посещение при лекар.

Какви документи трябва да носим?

НЗОК няма разписани конкретни изисквания освен лична карта. Необходимо е лицата да са с непрекъснати здравноосигурителни права.

Какво да очакваме от този преглед – рецепта, направление, възможност за изследвания, хоспитализация, болничен, бележка?

Лекарят, извършил прегледа на пациент от друг здравен район, може да издаде медицинско направление за консултация с лекар специалист, за медико-диагностични изследвания и за хоспитализация. При необходимост той предписва и лечение за което издава и рецепта.

Необходимо ли е нов преглед от личния лекар, когато се приберем?

При възникнала необходимост ЗОЛ може да се обади по телефона на личния си лекар и да се консултира с него по повод здравословното си състояние.

Какво да направим, ако почиваме в чужбина и имаме нужда от лекарска помощ по време на празници? Какви права ни дава ЕЗОК?

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) може да се използва при всички случаи на временен престой, ако осигуреното лице се нуждае от здравно обслужване независимо от целите на престоя — било то с туристическа, служебна или учебна цел. ЕЗОК не може да се използва, когато целта на престоя зад граница е единствено получаването на здравно обслужване.

Относно сумите за всяка държава е съгласно нейното национално законодателство в областта на здравното осигуряване в държавата на лечение.

Как да сме сигурни, че ЕЗОК ще покрие разходите по оказаната ни помощ в лечебното заведение, към което сме се насочили?

На първо място, това зависи от преценката на лекуващия лекар, т.е. дали състоянието ви е спешно и неотложно. Също така, необходимо е лечебното заведение, в което ще ви бъде оказана медицинската помощ, да е в договорни отношение с местен здравноосигурителен фонд, т.е. да се финансира от публичната система на здравеопазване.

