Рискът от рак е много по-висок при хора, които никога не са били женени

Проучването и направено сред 4 млн. души

Възрастните, които никога не са били женени, са изправени пред значително по-висок риск от рак в сравнение с тези, които са били семейни. Заплахата е особено изразена за видовете карциноми, свързани с инфекции, тютюнопушене и репродуктивни фактори.

Това показват данните на голямо американско проучване, обхващащо над четири милиона случая. То е дело на изследователи от Sylvester Comprehensive Cancer Center, част от Медицинския факултет "Милър" към Университета на Маями, и е публикувано в Cancer Research Communications.

Фактите сочат, че социални фактори като семейното положение може да са важни маркери за риска от рак на ниво популация, казва д-р Пауло Пинейро, съавтор на изследването.

Новото наблюдение не означава, че бракът предотвратява рака или че хората трябва да се женят. То насочва, че ако сте сами, трябва да обръщате допълнително внимание на рисковите фактори за рак, да се подлагате на необходимата профилактика или скринингови изследвания, допълва д-р Франк Пенедо, зам.-директор по популационни науки и директор на Института за оцеляване и поддържащи грижи "Силвестър" (SSCI).

Учените отдавна смятат, че по отношение на превантивните усилия женените хора често - но невинаги -

имат по-силни системи за подкрепа, по-голяма икономическа стабилност

и е по-вероятно да се придържат към режимите за лечение на рак.

"Сега с данни искахме да докажем кой е по-склонен да се разболее от рак: женените или неженените хора", продължава Пинейро.

За да разберат това, изследователите анализирали голям набор от данни, обхващащ 12 щата, който включвал демографски и онкологични данни от повече от четири милиона случая на рак в популация от над 100 милиона души, събрани между 2015 и 2022 г. Те изследвали случаи на злокачествени ракови заболявания, диагностицирани на 30 или повече години, и сравнявали честотата на различните видове рак по брачно състояние, допълнително разбити по пол и раса.

Изследователите разделили семейното положение в две групи. В първата са женени, разведени и овдовели лица.

Във втората - тези, които никога не са били женени - един на всеки пет бил в това положение.

Резултатите били шокиращи. Неженените мъже например имали приблизително пет пъти по-висок процент на анален рак в сравнение с женените. Неомъжваните жени - три пъти по-висок процент на рак на маточната шийка в сравнение с дамите, които са живели с партньор.

Вечните ергени имали 70% по-голяма склонност да развият рак, отколкото женените мъже. При необвързаните жени процентът бил по-висок -

85% по-голям риск от онкологично заболяване в сравнение с омъжените

Най-силните връзки между брака и рака са наблюдавани при карциномите, свързани с инфекции, тютюнопушене или употреба на алкохол, а при жените - ракови заболявания, свързани с репродукцията, като рак на яйчниците и ендометриума. Доказани са по-слаби асоциации за ракови заболявания със стабилни скринингови програми - рак на гърдата, щитовидната жлеза и простатата.

Учените открили различия и при расата и възрастта.

Самотните чернокожи мъже били с най-високи общи нива на рак, но семейните чернокожи били по-защитени от женените бели

Учените установяват, че връзките между брака и рака са по-силни при възрастни над 50 г., което предполага, че с напредване на възрастта ползите, свързани със съвместното съжителство, могат да станат по-изразени.

Изследователите имат амбицията да задълбочат класификацията, като разделят категорията на женените на разведени и овдовели лица, и да проследяват хората в продължение на десетилетия, за да разберат по-добре как брачните промени влияят на риска от рак.

Като цяло сключването на брак не предпазва магически от рак, подчертават и двамата автори. Но връзката между брачния статус и риска от рак е интересно ново наблюдение, което заслужава повече изследвания, убеден е Пинейро.