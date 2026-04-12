Рядкото напиване също е опасно

Най-голям риск има за хора, страдащи от неалкохолно мастно чернодробно заболяване, показва проучване

По време на празници дори умерените пиячи си позволяват да му отпуснат края и да обърнат няколко чашки повече. Едни го правят за повишаване на настроението, други - за да се впишат по-добре в компанията. И макар невинаги да постигат желания ефект, а само неприятен махмурлук, отново опитват, защото съществува масово разбиране, че спорадичното пиене не е толкова опасно.

Американско проучване обаче показа наскоро, че това не е съвсем така и дори едно обилно пиене на месец може да утрои риска от тежко увреждане на черния дроб. За провеждането му са били използвани медицински показатели на повече от 8000 души и данни за начина, по който те консумират алкохол. За целите на изследването е определено средно количество за прекомерното пиене. То е над четири напитки на ден за жените и над пет за мъжете, поне веднъж месечно. Целта е да се установи дали има безопасно количество пиене, особено за хора с метаболитен синдром, който се превръща в глобален здравен проблем. Смята се, че над 30% от световното население вече страдат от някои от характеризиращите го признаци, водещи до хронични заболявания като диабет тип 2, сърдечно-съдови болести и чернодробни нарушения.

Затова изследователите са се концентрирали основно върху доброволци, страдащи от така нареченото неалкохолно мастно чернодробно заболяване. То се развива, когато в черния дроб се натрупват излишни мазнини, без да е имало прекомерно пиене. Най-често

това се случва при хора

с наднормено тегло,

неправилно хранене или ниска физическа активност. Проявява се също при болни от диабет тип 2, от поликистозни яйчници, имащи високо кръвно или лош холестерол.

“Когато определят риска за черния дроб, лекарите са склонни да гледат общото количество приет алкохол, а не как той точно се консумира. Нашите изследвания обаче показаха, че хората трябва да са много по-наясно с опасността от случайно прекомерно пиене и да го избягват, дори ако не са редовни пиячи”, коментира пред “Дейли мейл” Брайън П. Лий, специалист по чернодробни трансплантации, който е ръководил проучването.

То е установило, че повече от половината от участвалите в него доброволци не се напиват редовно и близо 16% от тези с неалкохолно мастно чернодробно заболяване попадат в тази категория. При сравняване на показатели на хора на близка възраст, пол и среден седмичен прием на алкохол при тези със спорадично пиене е открит почти три пъти по-голям риск да развият чернодробна фиброза. По думите на Лий, макар откритията им да се фокусират върху пациенти с неалкохолно мастно чернодробно заболяване, те могат да се разглеждат и в по-широк контекст.

“Тъй като повече от половината съобщават за епизодично прекомерно пиене, този проблем заслужава допълнително внимание както от лекари, така и от изследователи, за да се помогне за по-доброто разбиране, лечение и предотвратяване на чернодробните заболявания”, обяснява американският експерт. Още повече че част от тях протичат до голяма степен безсимптомно, с лека умора, общо неразположение или дискомфорт. Само в някои случаи се появява и болка от дясната страна на корема, точно под ребрата.

Тя става по-силна във втория етап на заболявнето, когато излишните мазнини започват да предизвикват възпаление в черния дроб. В този момент обикновено не са настъпили значителни увреждания, но заболяването може бързо да прогресира.

Затова експертите съветват да се търси лекарска помощ, защото е изключително важно да се предотврати по-нататъшно увреждане на черния дроб и да се избегне да се стигне до цироза, която може

да доведе до

животозастрашаващи

усложнения,

включително вътрешно кървене, чернодробна недостатъчност, рак и сепсис.

Те препоръчват и да се избягват спорадичните напивания, тъй като те увеличават риска това да се случи. Също така трябва да се има предвид, че алкохолът значително затруднява правилното функциониране на тялото. То включва на детокс режим чак час, след като човек спре да пие. А и му отнема обикновено около 60 минути да преработи едно питие, но тъй като метаболизмът в този момент е силно затруднен, не трябва да се ядат висококалорийни храни. Точно те обаче най-често присъстват в празничните менюта. Така че се получава лоша комбинация от алкохол и храна, от която тялото страда. По тази причина, ако въобще нещо се яде след напиване, е добре да са плодове и зеленчуци.

Също така да се осигури достатъчно време за почивка на тялото, защото през първото денонощие само стартира пълната детоксикация и нивото на кръвна захар се стабилизира. Колко време ще отнеме тя, зависи от количеството изпит алкохол, възрастта и здравето на човек.

Ако става въпрос за инцидентни напивания, не за системно пиянство,

до 72 часа организмът трябва

да се освободи от вредното

влияние на алкохола

До седмица да се подобрят качеството на съня и концентрацията, както и кожата на лицето да започне да придобива по-здравословен вид. Чак след две седмици може да се очаква промяна в настроението и евентуално намаляване на килограмите. Причината е, че алкохолът изостря апетита към мазни ястия. Освен това също е калоричен и пречи за бързото разграждане на останалите храни. Установено е, че двуседмично въздържане от пиене намалява с 15% мазнините в черния дроб.