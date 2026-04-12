Проф. Габровски: В окопите няма атеисти, при хирурзите - също. Пациенти с ужасно счупен гръбнак остават подвижни

Най-съкровените молитви са за здраве и за чудо. Хората, които първи чуват тези молитви са лекарите, казва проф. д-р Николай Габровски

„Не мога да се сетя кой беше казал, че в окопите няма атеисти. В хирургичните специалности в много случаи ежедневието създава някакво усещане именно за фронтова линия и за една битка, която водим със заболяванията. Повече от естествено е да не сме атеисти. Защото всеки хирург знае, че понякога най-добре планираната операция може да не завърши по желания начин. Както и обратното, че някакви на практика невъзможни, изключително тежки случаи, в които пациентът няма почти никакъв шанс да оцеле - всъщност пък се развиват благоприятно". Това каза пред bTV проф. Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в "Пирогов".

„Много е важно да развиваме максимално нашето умение да използваме всички последни достижения на медицината. Всички възможни протоколи, познания, които ни дават възможност да спечелим тази битка. Но истината е, че винаги остава нещо неизвестно, което и нас не учудва", посочи той и допълни, че се надява добрите изненади да бъдат повече.

„В ежедневието ни - дори даже не толкова рядко, има случаи, които ни изненадват безкрайно. Имаме болни пострадали при много тежки катастрофи, които са с минимални охлузвания или минимални травми. Имаме болни, паднали от 6-и и от 7-и етаж- с минимални контузии също. Имаме пациенти с ужасно зле счупен гръбнак, в същото време те остават подвижни. Нещо, което противорeчи на цялата логика, на която ние разчитаме. Така че чудесата стават и аз съм убеден, че всеки от нас има ангел, който го пази", каза проф. Габровски.