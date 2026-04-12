Яденето на повече плодове и зеленчуци намалява риска от деменция

Ефект от диета, богата на повече плодове и зеленчуци, може да има дори ако започнем да се храним така в края на 60-те си години

Храненето с качествена, богата на растителни продукти диета, включваща пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци, може да намали риска от когнитивни нарушения, дори ако човек започне да се храни така едва в края на 50-те или 60-те си години. Това показва ново изследване, според което никога не е късно да се премине към по-здравословен начин на хранене с цел ограничаване на риска от болестта на Алцхаймер и други форми на деменция.

Данните сочат, че възрастни хора, които в продължение на десет години са ограничили нездравословните храни, имат с около 11% по-нисък риск от развитие на деменция в сравнение с тези, които не са променили хранителните си навици. За сметка на това хората, които увеличават приема на по-некачествени растителни продукти като рафинирани зърнени храни и храни с добавена захар, са с приблизително 25% по-висок риск от развитие на подобни заболявания, пише Си Ен Ен.

Специалистите подчертават, че не е достатъчно храната да бъде просто „растителна", тъй като тя може да включва както полезни, така и вредни продукти. Напълно възможно е човек да се храни изцяло с растителни храни, но те да са силно преработени, богати на захари и мазнини и съответно да имат негативен ефект върху здравето. Например меню, съставено от преработени закуски, бърза храна, пържени изделия и сладки десерти, също може да е растително, но далеч не е полезно за мозъка.

Изследването разглежда близо 93 хиляди души със средна възраст около 59 години и проследява хранителните им навици в продължение на десетилетие. Учените разделят диетите по качество, като най-неблагоприятни се оказват тези с високо съдържание на животински мазнини и преработени продукти. По-средно място заемат по-некачествените растителни храни като рафинирани въглехидрати, сокове и добавени захари, докато най-полезни са пълнозърнестите храни, плодовете, зеленчуците, ядките, бобовите култури и растителните мазнини.

Резултатите показват, че хората, които консумират най-много от тези качествени растителни храни, намаляват риска от деменция, докато при тези, които разчитат на по-нездравословни растителни продукти, рискът се увеличава. Причината е, че някои от тези храни, като плодовите сокове и картофите, могат да повишават бързо нивата на кръвната захар, особено когато липсват фибрите, които забавят този процес. Допълнително, пърженето и добавянето на мазнини увеличават калорийния прием и натоварват организма.

Ползите от качественото растително хранене не се ограничават само до мозъка. Предишни изследвания показват, че подобен режим може значително да намали риска от диабет, сърдечносъдови заболявания и високо кръвно налягане, както и да подпомогне поддържането на здравословно тегло. Освен това се свързва и с по-дълъг живот, както и с положително влияние върху околната среда чрез намаляване на вредните емисии.

В крайна сметка изводът на учените е ясен – растителното хранене може да бъде мощен инструмент за поддържане на добро здраве, но решаващо значение има неговото качество. Дори промени, направени в по-късна възраст, могат да окажат съществено влияние върху риска от деменция и цялостното състояние на организма.