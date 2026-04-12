Лягайте по едно и също време - това пази сърцето

Ново проучване върху съня и навиците при лягане отправя ясно послание към хората, които искат да намалят риска от сериозни сърдечносъдови проблеми като инфаркт или инсулт – да се придържат към едно и също време за лягане, пише "Сайънс алърт".

Изследването на учени от Университета в Оулу, Финландия, показва, че освен качеството и продължителността на съня, значение има и неговата регулярност, особено при хора, които спят по-малко от осем часа на денонощие, пише БТА.

Учените са проследили съня на 3231 души на 46-годишна възраст чрез преносими устройства в продължение на седмица. Участниците, които спят под осем часа, са разделени в три групи – с редовен, сравнително редовен и нередовен сън. Данните показват, че хората с нередовен режим на лягане имат два пъти по-висок риск от сериозно сърдечно събитие през следващите десет години в сравнение с тези, които си лягат по едно и също време. Установено е също, че големите колебания в часовете за сън и събуждане се свързват с по-лошо сърдечно здраве.

"Нашите резултати показват, че редовното време за заспиване може да бъде важно за здравето на сърцето", казва Лаура Науха.

Изследователите уточняват, че повишеният риск се наблюдава основно при хората, които не спят достатъчно. При осем или повече часа сън негативният ефект от нередовното лягане изглежда се компенсира. Според учените връзката може да се обясни с циркадния ритъм – естествения 24-часов цикъл на организма. Честата промяна на часа за лягане нарушава този ритъм и може да попречи на сърцето да получи достатъчно време за възстановяване.

Проучването отчита и ролята на стреса, който влияе както върху съня, така и върху сърдечното здраве. Фактори като претоварване в работата или проблеми с психичното здраве често са свързани и с двата аспекта.

Изследователите отбелязват, че резултатите трябва да се разглеждат в контекст – от над 3000 участници само 128 са преживели сериозни сърдечносъдови събития в рамките на повече от десет години, а сънят е бил проследен само за една седмица.

Въпреки това данните са значими, тъй като сърдечносъдовите заболявания остават водеща причина за смърт в света, с около 18 милиона случая годишно.

Проучването е публикувано в научното списание BMC Cardiovascular Disorders.