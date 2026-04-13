Диетолог: След Великден хората да се обърнат към растителна диета

Повечето хора, които постят и знаят смисъла на великденския пост, който далеч не е само диета, а е въздържание от светския живот, знае, че също така, че захранването става постепенно. Това каза по Би Ти Ви диетологът д-р Мария Георгиева.

По думите й дори по време на празник човек трябва да бъде умерен. И препоръча след Великденската трапеза хората да се обърнат към разтоварваща растителна диета.

В началото на пролетта в нашите географски ширини почва да има разнообразие от зеленчуци - зелени салати, репички, има традиционни пресни плодове. И разбира се да се ограничи консумацията на червени меса, ако се е прекалило преди това. Да има бобена храна, препоръча още тя.

Диетологът обясни, че начин на живот не означава само режим на хранене, а и сън, прекратяване на употребата на алкохол, увеличаване на приема на вода. И да се върнем към двигателните си активности. Празниците ни помагат да избягаме от оправданието за "вечните работни ангажименти", а напротив - дава ни възможност да се движим повече.